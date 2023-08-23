Палка в колесо Пригожина? В России поменяют единый стандарт на горячее питание в школах

В Госдуме заявили о необходимости разработать в России единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием, поскольку некоторые школьники буквально остаются голодными.

Депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросили главу кабмина Михаила Мишустина разработать в России единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием, пишут Известия.

Авторы обращения указывают на важность соблюдения равных прав детей во всех регионах и предлагают установить обязательный для субъектов единый федеральный стандарт с базовым перечнем блюд, отвечающим принципам рационального, сбалансированного питания, для разных групп школьников. Отдельный список — для детей с хроническими заболеваниями. При этом депутаты отмечают, что базовые меню могут быть дополнены в зависимости от региональных, национальных особенностей при условии соблюдения требований по содержанию в рационе питания основных продуктов:

По поручению Владимира Путина с 1 сентября 2020 года реализуются мероприятия по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов. В настоящее время все субъекты выполняют долгосрочные региональные программы по совершенствованию питания детей и подростков. Вместе с тем мониторинги в отдельных регионах показали ряд недостатков, в том числе увеличение стоимости школьного питания.

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заметила, что из-за отсутствия единого федерального стандарта некоторые школьники буквально остаются голодными. Им дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться. Инициатива заслуживает поддержки, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев:

Сегодня все госконтракты, в том числе по питанию школьников, проходят через госзакупки. Как правило, выигрывают тендеры те, кто предложит более низкую цену, однако это не гарантирует качество или, например, широкий ассортимент продуктов питания. Поэтому такой ГОСТ нужен, его должны учитывать при проведении конкурсов

В конце прошлого года Федеральный центр мониторинга питания обучающихся разработал типовую структуру стандартов горячего питания. Они были направлены во все регионы страны, чтобы на местах сами могли разработать свои требования к кормлению учащихся. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2020-2022 гг. российским регионам выделялось на обеспечение школьников горячим питанием более 139 млрд руб, в 2023-м — 67 млрд руб.

Сегодня меню формируется в первую очередь на основе набора пищевых продуктов, указанных в СанПиН с наложением особенностей региона: где-то едят больше рыбы, где-то мяса, где-то курицы. Во-вторых, есть пищевые предпочтения с учетом индивидуальных особенностей учащихся. Кроме этого, не надо забывать, что есть городские и сельские школы, у которых совершенно разный набор оборудования по хранению питания, а также логистические особенности, пояснил председатель правления Ассоциации операторов социального питания Андрей Плышевский. Он отметил, что любые ГОСТы в России носят рекомендательный характер, в отличие от СанПИН, выполнение которых обязательно.

По его словам, еще один острый вопрос — это модернизация пищевых блоков в школах, на которую у государства просто нет денег. Кроме того, существенно изменились цены на продукты ежедневного рациона школьника:

Средств, которые выделяются на обеспечение горячего питания из всех уровней бюджетов, недостаточно. Федеральные власти выделяют деньги, исходя из стоимости продуктового набора, все остальные средства должны доплатить на местном уровне. При росте цен на продукты, используемые в школьном питании, — за полтора года на 18%, — финансирование питания увеличилось только на 5%. Если раньше, например, тефтели состояли из говядины, то теперь в них больше добавляют рис и курицу. С точки зрения питательности ничего не изменилось, но изменилось качество блюда.

Инициатива, с которой выступили депутаты, заслуживает внимания и тщательного рассмотрения, заявила научный руководитель Федерального центра мониторинга питания школьников, профессор Российского экономического Университета имени Плеханова Валентина Иванова. При этом она отметила, что «сам стандарт питания практически существует». Он задан СанПиН, которые вступили в действие с 2021 года. Там даже есть раздел «Питание в образовательных учреждениях». По ее словам, федеральный центр мониторинга, который был создан Минпросвещения с помощью специальной цифровой платформы, контролирует ежедневное меню по всем 40 тыс. школ.

Из 40 тыс. школ примерно 25 тыс. готовят для учащихся самостоятельно, а остальные обслуживаются сторонними как коммерческими, так и муниципальными предприятиями. Представители бизнеса считают, что выделение дополнительных денег и принятие ГОСТа не сильно изменит ситуацию на рынке школьного питания, так как в эти средства не входят затраты на логистику, зарплату поваров, инфраструктуру, не учитывается инфляция. На сегодня 80% родителей в регионе доплачивают за обеды.

Добавим также, что долгое время существенную долю на рынке бюджетного питания школьников занимала компания «Конкорд», которая принадлежит главе расформированной ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Как изменится структура рынка после мятежа Пригожина, пока не сообщается.

Между тем с 2022 года контракты на школьное питание стали убыточными для бизнеса, рассказывал DK.RU. Работа по действующим госконтрактам может полностью уничтожить бизнес, который занимается школьным питанием. Операторы просят увеличить стоимость порции.