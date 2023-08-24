Почти треть уральцев оценили свое эмоциональное состояние на «плохо» и «ужасно»

Еще треть жителей региона чувствуют себя «хорошо». На твердую «пятерку» оценили свое состояние только 3% респондентов, в основном это юристы и строители.

Служба исследований Head Hunter и сервис подбора психологов Alter провели совместное исследование и выяснили, как жители Уральского федерального округа оценивают свое эмоциональное состояние и оказывает ли оно влияние на работу.

Оказалось, что только 3% уральцев оценивают свое эмоциональное состояние на отлично, в основном это юристы и строители. «Хорошо» себя чувствуют 38% опрошенных, еще 30% описали свое состояние как удовлетворительное.

На «два» эмоциональное состояние оценили 19% респондентов, 10% поставили себе только «единицу». Хуже всего эмоционально себя чувствуют представители сферы консалтинга и инвестиций, IT-специалисты и менеджеры по работе с персоналом.

Большинство жителей УрФО (74%) испытывают низкий уровень тревоги, каждый шестой уралец считает, что уровень тревоги у него «умеренный». От сильной тревожности, согласно опросу, страдают только 8% опрошенных жителей региона.

32% респондентов признались, что внерабочие проблемы (личные, семейные и т.д.) весьма ощутимо влияют на рабочую продуктивность, еще у 28% опрошенных состояние только отчасти влияет на работу. Не замечают взаимосвязи 40% принявших участие в опросе.

Работодатели не оказывают психологической поддержки сотрудникам у 91% респондентов. 3% опрошенных рассказали, что у них на рабочем месте проводят образовательные мероприятия по теме психологического здоровья. По 2% респондентов сообщили, что у них на работе предоставляют корпоративного психолога, горячую линию психологической поддержки или включают такой тип помощи в ДМС.

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