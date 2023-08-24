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В Свердловскую область медленно возвращаются трудовые мигранты

В Свердловскую область медленно возвращаются трудовые мигранты
Иллюстрация: 2ГИС

Данные о количестве въехавших в область и выехавших из региона опубликовал Свердловскстат. В сравнении с 2022 г. число прибывающих граждан СНГ выросло.

#МИГРАНТЫ#НОВОСТИ

В Свердловской области стало больше трудовых мигрантов. За первое полугодие 2023 г. в регион приехали 42 248 человек, уехали 41 083 человек, миграционный приток составил 1 165 человек. В аналогичном периоде 2022 г. показатели были такими: 46 269 приехавших и 50 386 уехавших, миграционная убыль превышала 4 100 человек. Данные предоставил Свердловскстат.

Отдельно в ведомстве обнародовали показатели международной миграции: за первые шесть месяцев 2023 г. в Свердловскую область из-за границы прибыли почти 8 000 человек, уехали немногим более 6 000, прирост составил 1 742 человека, в том числе 1603 — из стран СНГ. В первом полугодии 2022 г. миграционная убыль по этому показателю составляла почти 2 600 человек.

В феврале этого года, напомним, количество трудовых мигрантов в Свердловской области выросло на треть. В 2022 г. в регионе на миграционный учет встали 264 тыс. иностранных граждан — это на 35,7% больше, чем было в 2021 г. Цифры приводила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, для подсчета использовались данные пограничной службы ФСБ и миграционной статистики МВД.

В целом в России по итогам 2022 г. оформили документы для работы 3,37 млн иностранцев. Количество фактов постановки на миграционный учет иностранцев, с учетом продления регистраций и перерегистрации, составило 11,8 млн.

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Ранее, напомним, DK.RU сообщал, что в Свердловской области значительно вырос и турпоток. Это связывают с несколькими крупные мероприятиями, состоявшимися летом, в том числе — с Универсиадой 2.0 и юбилеем Екатеринбурга.

Автор: Александра Клименко
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