В школы Свердловской области 1 сентября отправятся 60 тыс. первоклассников

До конца года в регионе должны достроить семь и отремонтировать около 30 школ. В Екатеринбурге ко Дню знаний откроется новая школа на ул. Мичурина.

В свердловские школы в этом году отправятся 60 тыс. первоклассников, всего в школах будет учиться более полумиллиона детей, сообщил департамент информационной политики по итогам заседания регионального кабинета министров. Также стало известно, что в последние дни августа в школах страны пройдут учения на случай ЧП.

До конца года в Свердловской области достроят семь новых школ, в них смогут учиться более 6 100 детей. Учебные заведения откроются в Екатеринбурге, Серове, Верхней Пышме, Красноуфимском и Белоярском районах. В Екатеринбурге новая школа 1 сентября откроется на ул. Мичурина, 181, она рассчитана на 1 000 мест.

Кроме того, до конца лета завершат капитальный ремонт в десяти школах, расположенных в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Асбесте, поселке городского типа Арти, в селах Ильинское, Бараба, Городище, Липовское, Дерябино. Еще 19 школ отремонтируют до наступления 2024 г.

Напомним, на днях стало известно, что 16 свердловских школ признали лучшими в России, 14 из них находятся в Екатеринбурге. Это:

СУНЦ УрФУ (26-е место)

лицей № 130 (48-е место)

гимназия № 9 (51-е место)

лицей № 110 им. Л. К. Гришиной (112-е место)

школа № 200 с углубленным изучением отдельных предметов (126-е место)

школа № 168 (147-е место)

школа № 53 с углубленным изучением отдельных предметов (149-е место)

школа № 68 с углубленным изучением отдельных предметов (161-е место)

политехническая гимназия в Нижнем Тагиле (163-е место)

лицей № 180 «Полифорум» (166-е место)

гимназия № 13 (169-е место)

гимназия № 155 (173-е место)

гимназия № 35 (175-е место)

лицей № 159 (177-е место)

лицей № 3 (191-е место)

гимназия» в Новоуральске (195-е место).

Как ранее писал DK.RU, в начале 2023 г. свой рейтинг школ-лидеров представил федеральный образовательный центр «Сириус», куда ежегодно отправляют самых умных детей со всей страны. В основу рейтинга легли результаты, которые ученики показали на конкурсах и олимпиадах, в том числе международных. СУНЦ УрФУ вошел в топ-20 лучших школ (19 место). В расширенный список из 200 школ были включены гимназия № 9 и лицей № 130 Екатеринбурга.