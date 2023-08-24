Суд решил, что цены на вывоз мусора в регионе все же нужно пересмотреть

Новые долгосрочные тарифы установит Региональная энергетическая комиссия. Нынешние ставки были утверждены в декабре 2022 г.

Тариф на вывоз мусора для Спецавтобазы в Свердловской области пересмотрят. Областной суд признал недействующим постановление Региональной энергетической комиссии № 239-ПК от 16 декабря 2021 г. — документ определял порядок расчетов тарифа. О вступлении решения суда в силу сообщается на региональном портале правовой информации.

Истцом выступало ЕМУП «Специализированная автобаза», дело выстояло в нескольких апелляционных инстанциях.

В Спецавтобазе сообщили, что РЭК рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области — регулирующий орган определит, будут ли они изменены, как именно и с какого времени начнут действовать, — цитирует представителей муниципального предприятия Е1.ru.

Дело об установлении долгосрочных единых тарифов РЭК рассмотрит на заседании в следующую среду, 30 августа.

Напомним, ставки были утверждены в декабре 2022 г., в 2023 г. тарифы на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, тепло- и водоснабжение) не повышались.

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Напомним, в начале августа сообщалось, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти на 15%. Глава региона Евгений Куйвашев внес предложение по установлению на 2024 г. индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по региону и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципалитетам, он предложил проиндексировать квартплату не более чем на 11% в июле 2024 г. Допускается отклонение от этой величины на 4%, то есть минимальный рост платежей за «коммуналку» может составить 7%, максимальный — 15%.