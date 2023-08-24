Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.08
94,44
102,24
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Суд решил, что цены на вывоз мусора в регионе все же нужно пересмотреть

Суд решил, что цены на вывоз мусора в регионе все же нужно пересмотреть
Иллюстрация: ЕМУП «Спецавтобаза»

Новые долгосрочные тарифы установит Региональная энергетическая комиссия. Нынешние ставки были утверждены в декабре 2022 г.

#ЦЕНЫ#ЖКХ#НОВОСТИ

Тариф на вывоз мусора для Спецавтобазы в Свердловской области пересмотрят. Областной суд признал недействующим постановление Региональной энергетической комиссии № 239-ПК от 16 декабря 2021 г. — документ определял порядок расчетов тарифа. О вступлении решения суда в силу сообщается на региональном портале правовой информации.

Истцом выступало ЕМУП «Специализированная автобаза», дело выстояло в нескольких апелляционных инстанциях.

В Спецавтобазе сообщили, что РЭК рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области — регулирующий орган определит, будут ли они изменены, как именно и с какого времени начнут действовать, — цитирует представителей муниципального предприятия Е1.ru. 

Дело об установлении долгосрочных единых тарифов РЭК рассмотрит на заседании в следующую среду, 30 августа.

Напомним, ставки были утверждены в декабре 2022 г., в 2023 г. тарифы на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, тепло- и водоснабжение) не повышались.

Ранее на DK.RU: Свердловский министр объяснил причину роста тарифов ЖКХ. Оказалось, могло быть хуже

Напомним, в начале августа сообщалось, что стоимость коммунальных услуг в Свердловской области может вырасти на 15%. Глава региона Евгений Куйвашев внес предложение по установлению на 2024 г. индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по региону и предельно допустимом отклонении по отдельным муниципалитетам, он предложил проиндексировать квартплату не более чем на 11% в июле 2024 г.  Допускается отклонение от этой величины на 4%, то есть минимальный рост платежей за «коммуналку» может составить 7%, максимальный — 15%.

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • 14 екатеринбургских школ признали лучшими в России в 2023 году14 екатеринбургских школ признали лучшими в России в 2023 году
  • Как компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпорацийКак компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпораций
  • «Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?
  • Таксистов пересаживают на российский автопром. Госсовет поддержал соответствующий законТаксистов пересаживают на российский автопром. Госсовет поддержал соответствующий закон
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.