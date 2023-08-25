Свердловчане стали пятыми в России и первыми в УрФО по тратам на ювелирку

За первые полгода 2023 г. на Среднем Урале было куплено ювелирных украшений на 3,6 млрд руб. При этом оборот рынка в этом году вырос на 6%.

Оборот ювелирного рынка Свердловской области в период с января по июнь увеличился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За это время жители региона потратили на украшения 3,6 млрд руб., заняв первое место по обороту в УрФО и пятое в общероссийском зачете. Такие данные опубликовал аналитический центр Sokolov, сообщает 66.RU.

Челябинцы потратили на драгоценные украшения за аналогичный период 2,51 млрд руб., жители ХМАО — 1,81 млрд руб. Наименьший объем трат среди уральских регионов зафиксирован в Курганской области — 417,56 млн руб.

Средний чек на ювелирные украшения в Свердловской области — 5 898 руб. — это на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 г. По России средний чек на ювелирные изделия составил 7 100 рублей и варьируется от 1,5 тысяч до 14,4 тысячи рублей.

Напомним, недавно мы публиковали общероссийскую аналитику по этому рынку в материале о росте продаж и ювелирных изделий на маркетплейсах.

По данным аналитического центра Sokolov, в 2022 г. из-за падения спроса ювелирный рынок сократился на 9%, до 301 млрд руб. По данным Infoline, только четыре из 11 крупных ювелирных сетей показали рост продаж — помимо Sokolov это Sunlight, «585*Золотой» и Московский ювелирный завод. Доля продаж драгоценностей онлайн в России достигла 19%.

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