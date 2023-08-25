Половина соискателей в Свердловской области — уволившиеся из-за постоянного стресса

В основном, это маркетологи, кадровики и бухгалтеры. Среди основных причин стресса — неуверенность в завтрашнем дне, руководство, а также социально-политический контекст и большой объем работы.

Из-за постоянного стресса на работе 47% жителей Свердловской области как минимум один раз меняли место трудоустройства. Чаще всего это случается в среде маркетологов — 59%, специалистов по управлению персоналом — 57%, бухгалтеров — 53%. Еще у 42% жителей региона подобного опыта не было, а 11% затруднились ответить, сообщает служба исследований hh.ru.

Ключевыми причинами стресса на работе для жителей УрФО, в том числе, Свердловской области, являются неуверенность в завтрашнем дне — на это сетуют 47%, а также руководство — 38%, социально-политический контекст (34%). Кроме того, довольно часто респонденты стрессуют из-за большого объема работы (26%), атмосферы в коллективе и личных проблем (по 22%), крупных перемен в жизни и коротких сроков для выполнения задач (по 19%). Реже всего причиной стресса становится график (9%), — рассказывает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.

55% работников из Свердловской области обычно справляются со стрессом при помощи сна, по 34% — благодаря разговорам с близкими и спорту. 27% имеют привычку заедать стресс, 20% практикуют медитации и дыхательные практики.

18% свердловчан признались, что со стрессом им помогает справиться курение, 15% опрошенных — алкоголь. 11% принимают специальные лекарства, еще столько же борются со стрессом при помощи кофе. Только 9% при стрессе из-за работы обращаются к психологу, а 7% — идут разговаривать с руководителем.

Напомним, в этом году в регионе резко вырос спрос на кадры. За первые шесть месяцев 2023 г. в Свердловской области было открыто на 42% вакансий больше, чем за аналогичный период 2022 г.

Сильнее всего вырос спрос на администраторов (+72%), работников страховых компаний (+70%), логистов и перевозчиков (+65%) и на рабочий персонал (+63%). В то же время спрос на IT-специалистов и представителей сферы безопасности снизился на 9% и 44%, соответственно.

На треть вырос спрос на работников строительной отрасли. Количество вакансий от застройщиков в Свердловской области в январе-июле 2023 г. выросло на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом также сообщал hh.ru.

При этом спрос непосредственно на строительные специальности в Свердловской области в июле 2023 г. сразу на 55% превысил показатели аналогичного месяца 2022 г. В то же время количество резюме строителей, наоборот, сократилось на 11%. На одну вакансию в сфере строительства в регионе сегодня приходится 1,5 активных резюме, что говорит об острой нехватке кадров.

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