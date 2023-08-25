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М.Видео-Эльдорадо запускает магазины в новом формате. Они вдвое меньше обычных

М.Видео-Эльдорадо запускает магазины в новом формате. Они вдвое меньше обычных
Иллюстрация: РБК

Новый тренд? До конца года ритейлер планирует открыть 60 магазинов в новом «компактном формате». 17 из них уже запущены и показывают более высокую эффективность, чем обычные.

#РИТЕЙЛ#ПОТРЕБЛЕНИЕ#НОВОСТИ

Крупнейший в России ритейлер бытовой техники и электроники М.Видео-Эльдорадо вернулся к открытию магазинов и представил свой новый «компактный формат», передает Рамблер.

Главный исполнительный директор группы Сергей Ли отметил, что новый формат магазинов отличает площадь 500-600 квадратных метров, что в среднем вдвое меньше стандартных розничных объектов. Несмотря на размеры, в магазинах представлено около 4,5 тыс. наименований товаров: 

В этом году компания вернулась к открытию магазинов. Новый формат М.Видео сохраняет большую часть привычного для посетителей ассортимента при уменьшении площади точки почти вдвое. На данный момент уже открыто 17 таких магазинов, продажи которых в среднем на 15% превышают плановые.

До конца года М.Видео-Эльдорадо планирует открыть до 60 магазинов нового формата. Примерно 30% из них будут находиться на Урале, 20% — в Поволжье, по 15% — в Центральной части России и в Сибири, более 10% — на Юге страны, остальные — на Севере и на Дальнем Востоке.

Всего в активе группы более 1,2 тыс. магазинов в 370 российских городах.

«М.Видео» и «Эльдорадо» были объеденены в одну сеть в конце 2022 г.. Группа открыла первые девять кобрендиговых магазинов нового формата в Тольятти и Рязани: в них объединены программы лояльности, товарные стоки, промо и сервисы доставки двух брендов, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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