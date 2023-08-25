«Ложь!»: Песков — о причастности к гибели Пригожина. В Кремле ждут результатов опознания

Владимир Путин ждет результатов генетической экспертизы и опознания тела главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Любую причастность Кремля к авиакатастрофе опроверг Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг утверждения о причастности Кремля к крушению бизнес-джета Embraer в Тверской области, в списке пассажиров которого значился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает Коммерсант.

Сейчас вокруг этой катастрофы, вокруг трагической гибели пассажиров самолета, в том числе Евгения Пригожина, очень много спекуляций. Конечно же, на Западе все эти спекуляции подаются с определенного угла [имеются ввиду публикации в зарубежных СМИ, Прим.Ред.]. Все это ложь абсолютная. В вопросе, касающемся крушения принадлежавшему структурам ЧВК «Вагнер» самолета, нужно основываться на фактах. А фактов пока не много, их еще предстоит выяснить в ходе следственных действий, которые сейчас выполняются, — сказал Песков в ходе пресс-колла.

Он также обратил внимание на слова президента Владимира Путина, который ждет окончательных результатов следствия. «Если вы внимательно слышали заявление президента, он сказал, что сейчас будут выполняться все необходимые экспертизы, в том числе и генетическая. Официальных каких-то итогов пока нет. Как только они будут готовы к опубликованию, они будут опубликованы»,— отметил он.

На вопрос, посетит ли Путин похороны главы ЧВК «Вагнер», если информация о его гибели подтвердится, Дмитрий Песков отметил, что сейчас у президента «достаточно насыщенный рабочий график».

Пока неизвестно. Дело в том, что мы не знаем с вами, насколько длительными будут необходимые экспертизы и необходимые действия, связанные со следствием. Поэтому сейчас, когда нет никаких дат похорон и так далее, говорить об этом вообще невозможно, — сказал представитель Кремля.

24 августа, на следующий день после авиакатастрофы, Владимир Путин прокомментировал это ЧП. Он заявил что, если первичные данные верны, погибли сотрудники ЧВК «Вагнер», которые «внесли существенный вклад в спецоперацию». Президент отметил, что был лично знаком с Пригожиным с начала 1990-х годов. По его словам, Пригожин был талантливым человеком «сложной судьбы».

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