«Уже были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим». Что известно на данный момент

Путин впервые высказался об авиакатастрофе. В момент аварии в небе было два самолета Пригожина. Украина открестилась от причастности к ЧП. Новые обстоятельства, версии и реакции — в материале DK.RU.

Вечером 23 августа в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-запада Тверской области разбился бизнес-джет Embraer-135 (EBM-135BJ), совершавший рейс Москва — Санкт-Петербург. Изначально сообщалось, что все 10 человек на борту погибли, а в списке пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин.

На следующий день, 24 августа, гибель Пригожина была официально подтверждена. Вместе с ним в самолете находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер) и другие члены ЧВК — Валерий Чекалов, Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

В числе причин катастрофы были названы — ошибка пилотирования, технические неполадки и «внешнее воздействие». Следственный комитет РФ завел дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Его будет вести следователь Иван Сибула, ранее расследовавший другие крупные авиакатастрофы.

Главное на 25 августа, 12.00 мск

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе. Пригожина он назвал «талантливым бизнесменом» и сообщил, что накануне аварии тот вернулся из Африки, передает РБК.

Украина не имеет отношения к крушению самолета, заявил президент страны Владимир Зеленский.

По данным агентства Reuters, самолет мог быть сбит ракетой класса «земля-воздух». Однако пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, заявил, что на данный момент у американского военного ведомства нет ничего, что указывало на то, что самолет Пригожина был поражен запущенной с земли ракетой.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что, согласно предварительным оценкам властей США, бизнес-джет разбился после детонации бомбы на борту.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что у властей Евросоюза нет достоверной информации о том, что случилось с самолетом.

По данным телеграм-каналов Mash, Baza и SHOT, российские спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.

Как следует из данных сервиса FlightRadar, в момент аварии в небе был еще один самолет, который связывают с Пригожиным — Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 с номером RA-02748. 23 августа он сначала прилетел из Москвы в Петербург, где приземлился в 18.19 мск, а уже в 18.59 мск вылетел из Петербурга. Через час он приземлился в подмосковном аэропорту Остафьево. Согласно расписанию полетов, этот же бизнес-джет в четверг, 24 августа, в 16:00 мск должен был лететь из Москвы в Баку.

Ранее уже были случаи, когда Пригожина объявляли погибшим. В октябре 2019 г. в Демократической Республике Конго разбился грузовой военный самолет Ан-72 с восемью людьми на борту. Тогда появилась информация о том, что среди них мог быть и Пригожин, но позже стало известно, что это не так.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после начала пригожинского «марша на Москву».

Основатель ЧВК «Вагнер» был фигурантом уголовного дела о мятеже. Его прекратили после договоренностей Пригожина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили движение на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

После начала спецоперации на Украине Пригожин дважды вступал в публичные конфликты с главами российских регионов. В итоге Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, оставил нападки без ответа, а глава Свердловской области Евгений Куйвашев посоветовал Пригожину: «Стряпайте котлеты и варите макароны, а мы в регионах сами разберемся», сообщал DK.RU.

Компания Евгения Пригожина «Конкорд» долгое время занимала существенную долю на рынке обеспечения питанием российских школьников.

Также он владел медиахолдингом, ключевым активом которого было Федеральное агентство новостей (ФАН). В июне 2023 г., после начала мятежа, медиа-ресурсы Пригожина были заблокированы или прекратили деятельность (за исключением отдельных телеграм-каналов).