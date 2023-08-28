Настоящие избы крестьян и дома купцов. Где погрузиться в историю с головой

В Омской области с 2014 г. работает музей-заповедник «Старина сибирская», где можно погулять по избам, сохранившимся с XIX века, и понять что-то и про людей того времени, и про нас.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем о музее-заповеднике живой истории «Старина сибирская» в Омской области.

Это место, где можно по-настоящему окунуться в атмосферу деревень, хуторов и небольших городков XIX века. Не просто увидеть предметы быта и дома разных сословий, а побывать внутри каждого из привезенных сюда зданий: в доме купца и казака-сотника, крестьянина и извозчика. Все строения оригинальные, их специально привезли в Большеречье из разных уголков региона.

Например, усадьба пчеловода, которая состояла из избы, амбара, погреба, омшаника, стайки с поветью, привезена из села Мало-Каиркуль Большереченского района.

Дом ямщика Копьева в 2005 г. был перевезен из села Такмык Большереченского района Омской области. Во временной сборке он находился до 2007 г., реставрационные работы завершили в 2009 г. Этот маленький дом занимает центральное место в экспозиции «Ямская усадьба». Он примечателен тем, что когда-то в нем останавливался русский писатель, опальный дворянин Александр Радищев, в 1791 г. ехавший в ссылку в далекий Илимский острог по Московско – Сибирскому тракту.

Дом-пятистенок состоит из сеней, избы, горницы. Построен из сосны способом рубки «в обло». Крыша четырехскатная, крытая тесом. В избе расположена русская печь, в горнице — контрамарка. В избе устроены полати, лавки, встроенная мебель. Элементы интерьера дома украшены урало-сибирской росписью, которая носит стилизованный, преимущественно растительный характер. Декоративные росписи укоренились в крестьянской среде во второй половине ХIХ века, — так описан дом на сайте музея.

Музей занял территорию, когда-то именуемую «большак». Это была широкая проезжая дорога, вдоль которой строили дома самые почетные и знатные люди Большеречья, в том числе известные местные купцы Гладковы. Сегодня через поселок едет не так много машин, трасса Омск – Тара обходит поселок стороной. В Большеречье сворачивают специально — в единственный в стране сельский зоопарк и музей, который стал местом притяжения туристов с 2014 г.

В музее-заповеднике действует шесть экспозиционных зон: «Святая Русь», «Купеческие усадьбы», «Крестьянские усадьбы», «Торговля в Сибири», «Промыслы и ремесла Омского Прииртышья» и «Татарское подворье». Последняя открылась в конце августа 2023 г.

В каждом доме гостей — именно гостей, а не туристов — ждет хозяйка. Одна рассказывает про быт и жалуется на шаловливых детей, другая зовет переночевать «за копеечку», третья с удовольствием «допекает» детей на настоящей русской печке. Если гостей немного, вам с удовольствием расскажут и о том, как каждый дом везли в Большеречье из какого-то уголка области, как собирали для него утварь, и почему нынешнее положение детей и пожилых в семьях — абсолютная дикость по меркам XIX века.

В каждой избе можно провести сколько угодно времени, тщательно рассматривая вышивки на шторах и салфетках, предметы быта и посуду. Гости то и дело восклицают: «я помню, у нас у бабушки такие были!», «да, в деревне в детстве было такое».

В сараях, стоящих у домов, можно рассмотреть снасти рыбаков и предметы, необходимые на конюшне, рогатины, с которыми ходили на медведя, и другие предметы быта столетней давности. Все перевезенные в заповедник дома сохранили свой функционал, у них есть даже подполы, где хранятся традиционные для этих мест картошка и морковка, банки с соленьями и вареньем (ими угощают гостей по праздникам).

В дополнение — ремесленные мастерские, где можно научиться мастерить дудочки и игрушки из дерева, танцующих кукол или изготавливать горшки на гончарном круге. В небольшой церкви строго в сопровождении музейного работника можно осмотреть колокольню. Подниматься на высоту по сложной лестнице без присмотра гостям не разрешают.

На территории музея-заповедника живут лошади, коровы, козы, гуси, утки и другая традиционная для российской деревни живность, с которой разрешено взаимодействовать. Восторгу городских жителей — и маленьких, и взрослых — при виде трехдневных козлят просто нет предела.

В дополнение — регулярные праздники с угощением, песнями и хороводами. В новогодние каникулы «Старина сибирская» превращается в сибирскую вотчину Деда Мороза, который с удовольствием принимает гостей.

Музей-заповедник оставляет после себя сладкое послевкусие. Ощущение, что вновь побывал в деревне детства, осознание того, насколько иной стала наша жизнь и желание иногда, хоть ненадолго, возвращаться в места, в которых все по-другому, но которые — часть нас.

Отправляясь в путешествие по Сибири, точно стоит посвятить день Большеречью и «Старине сибирской», чтобы неспеша побродить среди подлинных домов прошлого, порой чудом доживших до наших дней, понять, как и чем жили люди 150 лет назад.

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