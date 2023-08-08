Ключ к Горному Алтаю, одна из самых красивых автодорог мира — Чуйский тракт

Отправляясь в Горный Алтай, автопутешественник непременно оказывается на Чуйском тракте. Это своего рода ось, на которую нанизываются впечатления от встреч с историей, культурой, природой и людьми.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем о Горном Алтае. Автор текста отправилась туда на машине, собрав по дороге калейдоскоп впечатлений.

Ирина Игнатьева, дизайнер интерьера, кандидат архитектуры:

— Посетив Горно-Алтайск, столицу республики Алтай, мы продолжили движение на восток по Чуйскому тракту, чтобы добраться до базы около Акташа. Проезжая поселок Манжерок, я вспомнила, как мама в детстве напевала мне песенку своей молодости «Расскажи ты мне, дружок, что такое Манжерок», в оригинале исполнявшуюся с неподражаемыми интонациями Эдиты Пьехи. Отрезок пути между этим местом и поселком Чемал очень популярен у отдыхающих. Здесь много людей, звуков, движения. Мы мечтали совсем о другом, поэтому отказались от идеи пикника и пересекли мост через реку Катунь. Алтай курортный остался позади, нас ждал Алтай первозданный.

Ботанический сад

Не доехав до селения Камлак, мы увидели указатель «Ботанический сад Горного Алтая». Он находится вблизи лесного массива, поэтому границу между дикой природой и «облагороженной» уловить довольно сложно. В саду собраны образцы богатой флоры региона.

Кто-то из институтских преподавателей рассказывал, что прообразом для создания многих знаменитых парков служил библейский райский сад. Мне подумалось, что на Алтае находится один из его филиалов. Это впечатление усилилось, поскольку в момент нашего посещения прошел теплый летний дождик. В солнечную погоду он создал эффект золотой дымки вокруг деревьев и кустарников, а стриженая трава лужаек оказалась покрыта золотой росой.

Я разулась, чтобы подключить и тактильные ощущения. Мой спутник жизни, обычно чуждый любой экстравагантности, сделал то же самое. Буквально через несколько минут мы почувствовали, что усталость ушла, ее место заняли бодрость и легкость в теле и сознании. Даже по прошествии времени чувственные впечатления от этого уголка природы остаются свежими и яркими, как его трава, покрытая каплями золотого дождя.

Мы продолжили путешествие по Чуйскому тракту, за каждым поворотом которого открывался удивительный новый пейзаж. Не случайно в 2014 г. журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.

Семинский перевал

Семинский перевал Чуйского тракта — один из самых известных. Здесь тракт поднимается на высоту в 1700 м. Затяжной подъем составляет 9 км, спуск — 11 км. В процессе подъема можно наблюдать смену растительности: от лиственных лесов у подножия до кедровой тайги на вершине.

Мы вышли, чтобы осмотреться и прогуляться среди кедров. Запомнился необычайно свежий, прохладный воздух и близость облаков. «Проза жизни» тоже оказалась рядом: на перевале находится основательно обустроенный рынок, где туристы могут найти алтайские сувениры и разнообразные дары края.

Водопад «Девичьи слезы»

Эту достопримечательность невозможно пропустить — образованный рекой Туекта водопад находится у самого тракта, рядом — площадка для стоянки. С этим местом связана красивая грустная легенда о местной девушке, которая, спасаясь от джунгарцев, добежала до обрыва и прыгнула вниз, чтобы не попасть в плен. Спускающаяся по камням вода чистая и обжигающе холодная. Я не смогла удержаться от того, чтобы не окунуть в нее руки и не умыться.

Мы успели заметить, что на Алтае особое отношение к многочисленным рекам и источникам. Здесь они называются красивым словом «аржан». Нередко рядом с аржанами можно увидеть деревья, сплошь покрытые разноцветными ленточками. Они символизируют просьбы и обещания, с которыми люди обращаются к высшим силам.

Впрочем, как-то мы остановились у источника, чтобы набрать чистой воды. Деревья вокруг были увешаны разноцветными лоскутками (туристы явно жаловали это место), русло же аржана и его берега были усыпаны мусором. Это выглядело так удручающе, что, надев припасенные в машине перчатки, мы собрали «следы цивилизации» и погрузили в стоящий неподалеку контейнер.

Онгудай

На ночь мы решили остановиться в поселке Онгудай. Заезжая туда в сумерках, наткнулись на указатель «гостиница».

Следуя по направлению стрелки, подъехали к большому двухэтажному строению, участок перед которым был заполнен остовами автомобилей и фрагментами разнообразной техники. «Какая-то свалка», — подумала я. Появился хозяин заведения — крупный, немного медведеобразный мужчина лет пятидесяти, представившийся Валерой. Он проводил нас во вполне уютный номер. Утром мы смогли как следует рассмотреть его владения. Гостиница, которую правильнее было бы назвать гостевым домом, напоминала хозяина: все сделано основательно, добротно, без лишних затей. «Свалка» (склад металлолома) оказалась частью бизнеса. Неожиданно разговорившийся Валера пояснил, что у него есть еще одна статья доходов: заготовка лекарственных трав.

Дорога между Онгудаем и Акташем

Этот отрезок пути насыщен природными и историческими достопримечательностями. Из окон автомобиля мы то и дело видели бирюзовую ленту Катуни.

Слияние Чуи и Катуни

Время от времени дорога совсем близко огибает отдельные выдающиеся из основного горного массива скалы — бомы.

Запомнилась наша остановка в урочище Кур-Кечу (Кор-Кечу), расположенном на выезде из села Купчегень. Это археологический комплекс, объекты которого относятся к бронзовому веку, а также к эпохе скифов-пазырыкцев, о которых мы узнали в музее Горно-Алтайска. Уже с дороги можно заметить группу каменных стел, как будто выросших из земли. Приблизившись, на некоторых можно различить изображения человеческих лиц. Удивляет и восхищает, что подобные памятники на Алтае по-прежнему находятся в естественной для них среде.

Еще одно примечательное место — святилище Адыр-Кан, расположенное между селами Иня и Йоно. О нем мы узнали из заблаговременно приобретенного путеводителя по Чуйскому тракту.

Главной достопримечательностью Адыр-Кана является каменное изваяние «Чуйский воин». Это каменный столб с выбитыми чертами человеческого лица. В описаниях говорится, что на стеле изображен типичный скифский меч (отсюда название), но мы не смогли его разглядеть. Возможно, памятник слишком долго стоит под открытым небом: больше двух тысяч лет. Я отметила максимально выразительное расположение «воина» в пространстве: посреди зеленого луга, с «задником» в виде скал. Современному архитектору есть чему поучиться.

Скалы покрыты петроглифами. В объективе фотоаппарата нам удалось рассмотреть изображения животных.

Внимательнее же изучить петроглифы можно в святилище Калбак-Таш. Это охраняемая территория и музей под открытым небом. Многочисленные изображения относятся к разным эпохам: от неолита (9 тыс. до н. э.) до скифского периода (1 тыс. до н. э.) и тюрков (8–10 вв. н. э).

Святилище было местом культа богини плодородия Умай, персонификации матери-земли, покровительницы материнства и всего живого. Поэтому наряду с образами животных можно увидеть повествования о жизни человека от момента зачатия до перехода в иной мир.

Еще святилище знаменито руническими надписями. Мы переходили от таблички к табличке, думая о том, что люди оставили эти послания в камне за тысячу лет до нашего появления. Удивила их универсальность: «уверуй и очистись», «отступающих от праведного пути ловят бесы», «обретенный мой Отец, снизойдите до меня!».

Встреча с настолько далеким прошлым озадачивает и настраивает на серьезный лад. Уже без шуток и лишних разговоров мы доехали до базы «Солнечный берег», расположенной за поселком Акташ. Здесь мы пробыли 10 дней, осматривая расположенные поблизости природные красоты и посещая «дальние» экскурсии к Софийскому леднику и так называемой долине Марса, к Курайской и Чуйской степям.

Крайней восточной точкой нашего путешествия стал поселок Кош-Агач, куда мы заехали из любопытства. Жилая застройка не представляет собой ничего особо интересного, зато на огороженных участках около домов помимо привычных лошадей, коров и овец можно увидеть экзотических верблюдов. Все-таки Монголия совсем рядом!

На въезде в поселок мы обнаружили пельменную, хозяйкой которой оказалась пожилая алтайка с крупными чертами лица. И лицо, и вся ее фигура говорили о том, что она хозяйка не только в этом заведении: это ее роль в жизни. Она сообщила, что пельмени пока готовятся, но нам могут предложить беляши. Нас не пришлось долго уговаривать — и на столе появилась тарелка с еще дымящимися аппетитными беляшами.

Хозяйка спросила моего спутника жизни, какой чай он предпочитает: обычный или покрепче? Он ответил: покрепче. Хозяйка громко обратилась к кому-то на кухне: «Парень — чаевник. Сделай ему чай, как мне!». Мы были заинтригованы. Молодой человек, по-видимому ее сын, принес большой заварочный чайник и две пиалы. Черный чай оказался отменно насыщенным, но при этом не горьким. Как выяснилось, кенийским.

В этой поездке мы были настроены на чудо, поэтому чудеса встречались даже там, где их особо ожидать не приходилось. Финальной точкой путешествия по тракту стало маленькое чудо Кош-Агача. Оно посмотрело на нас ярко-голубыми глазами девушки-кассира из супермаркета. Голубые глаза — что особенного? Только то, что они были на типичном восточном лице алтайки, обрамленном густыми черными косами. Я подумала: возможно, ради таких девушек сражались древние полководцы, ради них пересекались вечные степи и горы. Обладательница необычной внешности улыбнулась и отбила чек на пару упаковок кенийского чая.

Чуйский тракт стал осью нашего алтайского путешествия. Отправляясь на очередную экскурсию или прогулку, мы неизбежно проезжали по нему какую-то часть пути. На эту путеводную «нить», проложенную среди гор, оказались нанизаны все впечатления от встреч с историей, культурой, природой и людьми Горного Алтая.

Рисунки, фото, текст: Ирина Игнатьева

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