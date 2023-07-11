Горно-Алтайск: в гостях у скифов и Принцессы Укока

Столица и единственный город Республики Алтай привлекает туристов природными красотами. В то же время в местном музее хранится одна из самых известных археологических находок последних десятилетий.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Сегодня мы расскажем о Горно-Алтайске. Автор текста посетила столицу республики Алтай во время путешествия по региону на машине. Начало повествования здесь.

Ирина Игнатьева, дизайнер интерьера, кандидат архитектуры:

— После Бийска Чуйский тракт дает нам возможность посмотреть на Алтайский край, запомнившийся широкими сельскими пейзажами с полями созревших колосьев. В восьмидесяти километрах от Бийска мы пересекаем границу республики Алтай. К своему стыду, разницу между понятиями «Республика Алтай», «Горный Алтай» и «Алтайский край» я поняла, лишь готовясь к путешествию. В дороге эта разница вполне очевидна. Республика Алтай встречает нас сменой пейзажа: широкие просторы Алтайского края уступают место горам. Здесь Чуйский тракт все больше петляет, огибая отдельные скалы и горные массивы. Сомнений быть не может: мы едем по территории Горного Алтая.

Как-то незаметно дорога приводит в Горно-Алтайск. Это единственный город на территории республики Алтай и ее столица. Горно-Алтайск сравнительно молодой. Он сформировался в двадцатые годы прошлого века на месте поселка Улала.

Место будущего ночлега находится достаточно легко, поскольку на въезде в город расположено несколько гостиниц. Нам приглянулся гостиный двор «Алтайский» — современная постройка, к оформлению пространств которой, судя по всему, приложили руку архитекторы и дизайнеры интерьера. Мы радуемся уютному номеру, удобной кухне-столовой, расположенной на этаже. Разочарование настигает в тот момент, когда уставшие после дороги мы намереваемся принять душ. Оказывается, что в номере нет горячей воды. Это досадное недоразумение пытается компенсировать дежурный администратор — девушка с красивым алтайским именем Ая. Она такая же, как и ее имя — тонкая, стройная, мягко и спокойно изъясняющаяся. Имя запомнилось потому, что его носит и одно из озер, расположенных неподалеку от города.

Ая пытается спасти ситуацию и предлагает нам попробовать принять душ в СПА-салоне, расположенном в цокольном этаже здания. Увы, горячей воды нет и здесь. Вероятно, нам просто не повезло, и именно в этот день здесь случилась какая-то авария. Мы понимаем, что Ая искренне расстроена. Она видит мое плохо скрываемое недовольное выражение лица, ведь я думаю о том, что даже в самых непритязательных по внешнему виду автокемпингах, в которых нам приходилось останавливаться по пути, такой минимум комфорта, как горячая вода, всегда присутствовал. Нам не остается ничего другого, как вздохнуть и принять холодный душ.

На следующее утро, покидая отель, мы вновь встречаемся с администратором. Извиняясь за дискомфорт, в котором, как мы понимаем, лично она никак не виновата, Ая дает нам очень ценные практические рекомендации о местах, которые стоит посетить в городе. Еще нас интересует знаменитый алтайский мед и алтайские травы. В небольшом павильончике вблизи центральной улицы мы покупаем мед и сопутствующие продукты пчеловодства. В указанной Аей фитоаптеке глаза разбегаются от обилия волшебных снадобий. Не сказать, чтобы мы разбирались в вопросах траволечения, поэтому в выборе опираемся на интуицию и имеющиеся обрывочные сведения о действии растений. Отдаем предпочтение общеукрепляющим иммуномодулирующим средствам, полагая, что лишними они быть не могут, и что ими мы уж точно не нанесем себе вред.

Забегая вперед, скажу, что все продукты Алтая весьма ощутимо действуют на организм. Ложка алтайского меда может вызвать необыкновенный прилив жизненных сил, то же самое с травами. Я убедилась, что употреблять их нужно с большой осторожностью: выпитый однажды бодрящий чайный сбор лишил меня сна на две ночи.

После посещения этих двух мест мы чувствуем, что запаслись здоровьем, и отправляемся открывать для себя город. Мне становится стыдно за мое недовольство при отъезде, и я звоню в отель, чтобы извиниться и поблагодарить милую девушку.

Объясняя расположение медового магазинчика и фитоаптеки, Ая упомянула любопытное название: «улица Чорос-Гуркина». Эта двойная фамилия звучит непривычно для несведущего человека, и я переспрашиваю:

— Кого-кого улица?

— Чорос-Гуркина, — невозмутимо повторяет Ая.

Тогда я не знала, что обладатель необычной фамилии художник Чорос-Гуркин — знаковая фигура в культуре Алтая. Вернувшись из путешествия, я обнаружила, что алтайский самородок Григорий Иванович Чорос-Гуркин (1870–1937) — любимый ученик знаменитого русского пейзажиста Ивана Шишкина. Встретиться с работами алтайского мастера можно в Национальном музее республики Алтай. Это добротные пейзажи, выполненные в свободной реалистичной манере. Его живописные работы подготавливают путешественника к дальнейшему непосредственному контакту с алтайской природой.

Г. И. Чорос-Гуркин, «Хан Алтай». Источник фото: Национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина

Г. И. Чорос-Гуркин, «Озеро горных духов». Источник фото: Национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина

В общем-то, и сам музей — ключ к пониманию региона, куда мы направляемся. Его здание выделяется своей архитектурой на общем фоне застройки города.

Автор рисунка: Ирина Игнатьева

В молодом городе Горно-Алтайске полноценных исторических кварталов встретить нельзя. Современные жилые кварталы состоят в основном из знакомых «хрущевок». Здесь эта типовая пятиэтажная застройка выглядит совсем не уныло, как это часто бывает. Дело в том, что фоном для непритязательных в архитектурном плане зданий служат поросшие лесами горы.

Автор рисунка: Ирина Игнатьева

На плане Горно-Алтайска можно увидеть живописное начертание улиц и кварталов, продиктованное горным рельефом и расположением протекающей здесь реки Маймы. Рассматривая рядовую застройку, мы обратили внимание на то, что и сами здания, и примыкающие к ним дворы очень ухоженные. Вероятно, они попали под программу реновации. Кое-где даже эти типовые здания имеют радующий глаз налет индивидуальности: в кладке из серого силикатного кирпича контрастным красным кирпичом бывают выложены алтайские декоративные мотивы.

Национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина

Источник фото: страница Национального музея республики Алтай им. А. В. Анохина в ВКонтакте

Вернемся к зданию национального музея. Он примечателен своей современной архитектурой. Основной объем музея был построен в 1989 г., в 2008–2012 гг. проводилась реконструкция здания с целью расширения фондов музея и пристройки мавзолея для знаменитой Принцессы Укока. Проект реконструкции был удостоен архитектурной премии «Золотая капитель». Здание музея — хороший пример сочетания современного языка архитектуры с элементами национальной культуры. В решении здания угадываются мотивы национального жилья и народного костюма алтайцев.

На входе в музей читаем, что он носит имя А. В. Анохина, виднейшего исследователя культуры Алтая, создателя и первого директора Национального музея. Примечательно, что именно Андрей Викторович Анохин вдохновил художника Чорос-Гуркина на поступление в Петербургскую Академию Художеств. В Академию Чорос-Гуркин не поступил, но благодаря этой попытке произошло судьбоносное знакомство с маститым пейзажистом И. И. Шишкиным, взявшимся обучать талантливого алтайца. Это история о том, что «все, что ни делается, — все к лучшему»: возможно, для становления алтайского художника непосредственное общение с учителем было важнее приобретения навыков академического рисунка и живописи.

Сфера интересов Чорос-Гуркина не ограничивалась одной живописью: он серьезно занимался этнографией Алтая. Такой же многогранной фигурой был и А. В. Анохин. Помимо исследовательской этнографической деятельности, он был композитором, основателем школы профессиональной алтайской музыки. Читая о личностях подобного масштаба, в голову приходит аналогия с такими же разносторонне одаренными деятелями эпохи Возрождения.

Коллекция музея

Музей затягивает, увлекает. Я понимаю, что мое «белое пятно» на месте культуры и географии огромной территории, лежащей к востоку от Уральских гор, начинает заполняться образами, историческими аналогиями. Конечно, для получения целостной исторической и культурной картины жизни региона одного посещения музея недостаточно, тем не менее, появляются «маячки» (ключевые фразы, зрительные образы), опираясь на которые впоследствии можно дополнить и расширить информационное поле, связанное с Алтаем и Сибирью.

Древние горы Алтая на протяжении столетий и тысячелетий наблюдали смену народов, государств и культур. Об этой смене исторических эпох рассказывает экспозиция исторического отдела музея, где можно познакомиться с прошлым Алтая с эпохи палеолита до двадцатого века.

Возраст древнейших палеолитических стоянок, обнаруженных в регионе, составляет до 150 тысяч лет. Такие временные промежутки тяжело осознаваемы.

Зато более близкие к нам периоды истории укладываются в сознании значительно проще.

Благодаря экспозиции музея узнаем, что Алтай населяли скифы. Здесь как раз и проявляет себя мое «белое пятно». Как же так? Скифы — в Сибири? При упоминании этого этноса в голову приходит регион Причерноморья, но никак не Сибирь! Однако, в первом тысячелетии до нашей эры этот кочевой народ иранского происхождения расселялся на обширной территории от Дуная на западе до Енисея на востоке. Скифы, жившие на Алтае, получили название «скифы-пазырыкцы» — по названию урочища Пазырык, где были обнаружены следы их культуры. Сама культура получила название «пазырыкской».

Пазырыкцы — создатели особого «звериного стиля» с характерными объемными изображениями животных. Что-то подобное приходилось видеть и раньше. Вспомнились иллюстрации музейных каталогов с предметами скифского искусства. Как правило, эти предметы были золотыми. Неплохо для кочевого народа? В алтайском музее я поняла, что это не было золотое литье. Изображения вырезались из дерева и сверху покрывались золотой фольгой.

Особым свойством пазырыкской культуры был бытовавший у ее представителей погребальный культ, не уступавший в тщательности и художественности древнеегипетскому. Как и древние египтяне, пазырыкцы владели искусством мумификации, так же, как и в Египте, приготовления сородичей к путешествию в вечность обставлялось с максимальной художественностью.

Погребальный культ позволил археологам получить ценные находки, приоткрывающие завесу тайны над далекой культурой Древнего Алтая и над дописьменной историей человечества в целом. Речь идет не только об анализе артефактов. Мумифицированные останки в пазырыкских погребениях дают возможность для анализа ДНК.

Археологические исследования на Алтае начались еще в XIX в., продолжились в 1930-х и 1950-х гг. Ведутся они и в наше время. Часть находок экспонируется непосредственно в Национальном музее, значительное собрание наследия пазырыкской скифской культуры хранится в Эрмитаже.

Вспоминается забавный эпизод из студенческой жизни: после первого семестра в Архитектурном институте, сдав в числе прочих экзамен по древнеегипетскому искусству, мы с подругой отправились на каникулы в Ленинград, и, естественно, пошли в Эрмитаж. Там с невообразимой нежностью, как родных, мы рассматривали каких-то мумифицированных фараонов и предметы древнеегипетского искусства, даже не подозревая, что совсем рядом находятся залы с не менее интересными экспонатами с Алтая. Так, в Государственном Эрмитаже хранится одна из ценнейших находок пазырыкской культуры — древнейший в мире ворсовый ковер с изображениями всадников, крылатых грифонов и ланей, а также многочисленные примеры звериного стиля и элементы погребального культа.

После посещения горно-алтайского музея и знакомства с Алтаем я бы уже не смогла проигнорировать эти залы Эрмитажа. «Мы видим то, что понимаем» — один из постулатов теории восприятия. Тогда отсутствие понимания не позволило нам увидеть залы Сибири и Алтая.

Музей Горно-Алтайска рассказывает и о том, что в разные периоды территория республики испытывала влияния более крупных держав (Китайской и Монгольской империй), была частью Джунгарского ханства — государства, находившегося на территориях от современного северного Китая до Таджикистана. После распада Джунгарского ханства в середине XVIII в. Алтай добровольно вошел в состав Российской империи.

Алтай считается прародиной тюркских народов. В момент нашего посещения в музее проходила выставка, посвященная тюркской культуре. Особенно запомнились витрины с разнообразными национальными костюмами. Сочетания цветов, орнаменты, необычные головные уборы — все это может служить источником вдохновения для современного дизайнера.

Не менее интересным, чем исторический отдел, показался отдел природы. Здесь наше внимание привлекла информация, посвященная заповедной территории Алтая — плато Укок. Даже ее официальный статус звучит как-то сказочно: «Укок — территория покоя». Любая хозяйственная деятельность там территории запрещена. Укок привлекает, но мы понимаем, что в этот раз вряд ли удастся там побывать, поэтому радуемся возможности заочного знакомства в стенах музея.

В отделе этнографии радуют глаз алтайские национальные костюмы. Они несут в себе особую символику. В этом же отделе представлены экспонаты, относящиеся к верованиям алтайцев. Шаманизм — древняя религиозная система Алтая. Здесь можно увидеть такие предметы культа, как бубны, маски, «спецодежду» шаманов.

Из экспозиции мы узнали, что в 1920-е и 1930-е шаманизм и шаманы преследовались. Запомнилась витрина с предметами культа, принадлежавшими пожилой шаманке. Представленные здесь же материалы ее дела из НКВД рассказывают о том, что за шаманскую деятельность она неоднократно задерживалась и привлекалась к ответственности, но каждый раз после выхода на свободу вновь и вновь возвращалась к своему делу.

Принцесса Укока

Завершая посещение музея, отправляемся взглянуть на самый известный экспонат: на Принцессу Укока. Об особом статусе зала, где она находится, говорит организация пространства: узкая, совершенно прямая лестница ведет с первого этажа куда-то вниз — в место, которое хочется назвать не музейным залом, а усыпальницей. Здесь в стеклянном параллелепипеде со специально поддерживаемым микроклиматом спит вечным сном Принцесса Укока. Это имя мумии молодой женщины, найденной новосибирскими археологами в 1993 г. на плато Укок дали журналисты, оно прижилось и стало одним из символов региона. Что же мы знаем о той, кто его сейчас носит?

Принцесса — представительница скифов-пазырыков. Жила она в IV–III вв. до нашей эры. Жизнь ее не была долгой: она скончалась в возрасте чуть за двадцать пять, как предполагают ученые, от рака груди. Исходя из богатства погребения, одежды молодой женщины и нанесенных на ее кожу татуировок, исследователи делают вывод, что она имела особый социальный статус. Возможно, принадлежала к пазырыкской знати или к касте жрецов-шаманов, посредников между мирами людей и духов.

Сенсационная археологическая находка породила целый пласт мифотворчества. Многие алтайцы считают, что Принцесса Укока — покровительница алтайского народа, что именно она защищает Алтай от зла и всяческих бед. На какое-то время тело Принцессы покидало территорию края: в течение нескольких лет ученые из Новосибирска исследовали необычную находку. Происходившие в этот период на Алтае стихийные бедствия (землетрясение, град необыкновенной силы) связываются многими алтайцами именно с фактом отсутствия Принцессы на территории республики.

Как бы то ни было, сейчас она лежит в беззащитной позе эмбриона с согнутыми ногами и руками, прикрытая полупрозрачной шелковой тканью. Мне становится ее жаль: такая короткая жизнь!

Автор фото: Дмитрий Афанасьевич Кобзев. Источник: ru.wikipedia.org

В небольшом светлом помещении в присутствии Принцессы нам становится как-то не по себе. Мы ощущаем, что являемся свидетелями какой-то тайны человеческого бытия. Не желаем тревожить вечный сон Принцессы, поэтому рассматривая экспонаты, общаемся между собой только взглядами и жестами. Конечно, ни о какой фотосъемке в этом почти сакральном пространстве и думать не приходится.

Среди предметов, относящихся к погребению Принцессы, привлекает внимание массивный саркофаг из лиственницы. Он чем-то похож на капсулу космического корабля, в которой соплеменники отправили Принцессу в ее путешествие в вечность.

Притихшие, мы поднимаемся из усыпальницы по крутой лестнице и, минуя холл музея, оказываемся на улице, встречающей нас солнцем и привычным городским шумом. У нас за спиной — историческое прошлое, перед нами — здесь и сейчас, которое зовет продолжить путешествие и перейти от знакомства с Алтаем через музейные экспонаты к самому непосредственному общению.

Рисунки и текст: Ирина Игнатьева

Фото: Ирина Игнатьева, Национальный музей республики Алтай им. А. В. Анохина, Д.А. Кобзев

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