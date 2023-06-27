Как собрать калейдоскоп впечатлений по дороге из Екатеринбурга в Горный Алтай

Невероятной красоты пейзажи, чистейшие озера, снежные вершины — за этим туристы отправляются в Горный Алтай. Но массу впечатлений можно получить и по дороге к «месту силы», если путешествуешь на авто.

Путешествия за границу в последнее время стали почти недоступны, и жители России стали обращать внимание на города и интересные локации внутри страны. Причем, если с туристическими центрами вроде Казани или Тобольска все понятно, то небольшие города и их окрестности остаются без внимания. И зря. Как правило, такие локации часто находятся в транспортной доступности, дорога обходится дешево, а впечатлений можно получить массу.

DK.RU продолжает проект «Что я там не видел?». Его новая «глава» посвящена путешествию в Горный Алтай на машине.

Ирина Игнатьева, дизайнер интерьера, кандидат архитектуры:

— Я часто слышала о Горном Алтае от друзей и знакомых, Алтай привлекал, но мне казалось, чтобы попасть в подобное путешествие, нужны особые условия: хорошая физическая подготовка, специфические навыки пребывания в горах, выносливость. В общем, все те качества, которыми я никогда особо не обладала. Еще я думала: нужен особый случай.

Именно случай мне и предоставился. В организации путешествия на восток помогло тайцзицюань — восточное боевое искусство и оздоровительная система одновременно, которым я занималась в течение нескольких лет. Однажды после занятий наш «шифу» (учитель) бросила клич: «Девчонки, поехали летом на Алтай». Предполагалось, что участники путешествия будут жить на турбазе поблизости от поселка Акташ, будут обеспечены трехразовым вегетарианским питанием и возможностью осмотреть окрестные природные достопримечательности. Чтобы добраться до места, придется доехать на поезде до Барнаула, а оттуда на заказанном автобусе непосредственно до базы. В поездку можно взять кого-то из близких.

Мой спутник жизни сказал: мы поедем, только не на поезде, а самостоятельно на машине. Оказалось, что он тоже давно мечтал побывать на Алтае. Во время наших занятий тайцзи он сможет рыбачить. А вегетарианство его не пугает, потому что «мы возьмем с собой тушенку и прочие консервы, ведь мы же на машине».

Мы обладатели японского «коня» марки Honda. Он быстр, сметлив, легко понимает своего хозяина, но предназначен исключительно для асфальтированных дорог. Поэтому главное — добраться до базы, а экскурсии по окрестностям будут проходить с привлечением местного транспорта, обладающего соответствующей проходимостью. В процессе выстраивания маршрута выяснилось, что путь от Екатеринбурга до Горного Алтая проходит по вполне пригодным для нас трассам. Мы должны будем миновать Тюмень, объехать Омск и Новосибирск, где-то в Бийске попадем на знаменитый Чуйский тракт, главную магистраль Горного Алтая. Тракт проходит мимо искомого поселка Акташ, а конечная точка нашего маршрута, база «Солнечный берег», расположена за поселком, рядом с основной алтайской магистралью. Так что никакого экстрима, и план автомобильного путешествия на Алтай покажется нам вполне осуществимым.

Подготовка к путешествию

После подготовки машины вторым по значимости пунктом подготовки к путешествию стал закуп продовольствия. В результате набиралась целая коробка консервов. Мы наивно представляли Горный Алтай суровым краем, где ничего особо не растет. В поисках решения вымышленной проблемы дефицита овощей взяли с собой коробку помидоров разной степени зрелости.

Еще мы позаботились об экипировке на разные температурные режимы. В этой части самым правильным решением был отказ от привычных кроссовок в пользу удобно фиксирующих стопу при ходьбе летних треков.

Мы взяли стандартную походную утварь: посуду, плиту с газовой горелкой и запасные газовые баллоны к ней. Не забыли и о предметах комфорта: складном туристическом столе и паре стульев. В общем, собирались так, как будто едем в экспедицию на Алтай не в XXI веке, а в самом начале двадцатого. Наверное, с такой же основательностью могли проходить сборы экспедиции Рериха, считавшего, что пресловутая Шамбала находится именно на Алтае. В качестве элементов роскоши прихватили банку хорошего молотого кофе и турку. Поискам нашей личной Шамбалы чашечка кофе уж точно никак не помешает.

В итоге ко дню отъезда из Екатеринбурга у двери квартиры собрался серьезный арсенал коробок, сумок и рюкзаков.

Богданович

Как и положено, мы выехали из города ранним утром. Первая запланированная остановка на маршруте — Богданович. На въезде в него замечаем, что у одного из учреждений общепита то и дело останавливаются грузовые автомобили. Наверное, их водители что-то знают об этом месте. Останавливаемся здесь и мы. Это небольшая пекарня и магазинчик при ней. Здесь на наших глазах в тандыре пекут лаваш, которым пахнет еще перед входом. Лаваш, самса, пахлава — все это продают царственно-солидные кавказские женщины. Можно догадаться, что заведение — семейный бизнес.

Отщипывая лаваш по дороге, мы находим подходящее место для первого пикника. Замечаем магазин с интригующей вывеской «Богдановичский фарфор». Посуда — моя слабость, а богдановичский фарфор с его ящеркой-логотипом — еще и приятное воспоминание детства. Неужели его еще производят? Я считала, что завод давно прекратил свое существование, исчез, унесенный ветром перемен девяностых. Заставленный витринами и полками с посудой магазин опровергает это представление. Здесь есть знакомые с детства простенькие, но милые тарелочки с цветными каемочками, есть и вполне современные по духу изделия. Кое-что нам приглянулось. Намечаем покупки подарков на Новый год в будущий приезд. Добавить сейчас к нашему багажу еще и фарфор — слишком даже для нас.

Мы обращаемся к продавцу с вопросом: «А что, завод работает?». Выясняется, что он вроде бы закрыт, но сохранились какие-то фантастические залежи готовой продукции, а на запасах белых заготовок прошлого работают несколько небольших мастерских. В общем, не совсем понятная история.

От Богдановича к Бийску

После пикника в Богдановиче выезжаем на трассу, минуем Тюмень и продолжаем движение на Восток. Согласно восточной мудрости, путь к цели бывает важнее самой цели. Наше восточное путешествие вполне подтверждает это высказывание. Скажем так: путь к цели так же важен, как и сама цель. За окном автомобиля проплывают поля с созревшими колосьями. Над ними — бесконечное голубое небо. В постоянно меняющихся картинках зеленых просторов под солнцем особенно запомнилась одна: бесконечное поле подсолнухов где-то после Тюмени.

Я оценила достоинства рации. В основном по радиоканалам слышны разговоры дальнобойщиков, информация, которой они обмениваются, бывает полезна и для нас. Например, они подсказывают друг другу проверенные места, где в дороге можно подкрепиться. «Сарафанное радио» работает очень четко: указанные точки питания и в самом деле были вполне приличными. Кроме этого, мы получаем информацию о неприятностях на дороге.

В поисках ночлега ориентируемся на фуры: ближе к сумеркам они начинают сворачивать с основной трассы, и мы присматриваемся к выбранным ими местам. Так было найдено место первой ночевки где-то на границе Тюменской и Омской областей — автокемпинг «Абат» в поселке Абатское. Особой красоты и изысканности от таких мест ожидать не следует, но есть чистая постель и душ.

Что еще нужно после дня, проведенного в машине? Завтрак. Простой, но сытный, он проходит в необычной компании.

Остальные постояльцы — дальнобойщики с дороги. Здесь их можно рассмотреть. Особенно запомнился один, одетый в жилет, с мощной серебряной цепью на шее. Все открытые участки его тела были покрыты не лишенными изощренной художественности татуировками. При брутальный внешности персонажа боевиков завтракал он как примерный мальчик: мирно ел какую-то полезную кашку. Наблюдая эту картину, я пожалела, что не захватила с собой блокнот и карандаш для зарисовок. Упустила такой сюжет!

После завтрака продолжаем путь. Теперь наша задача — объехать Омск, что мы и делаем.

Бийск

Мы приехали в Бийск в сумерки. Следуя придорожным указателям, нашли место будущей ночевки — гостиницу «Под телевышкой». Видимо, к вечеру мы настолько устали, что не догадались поднять головы и увидеть этот объект. Зато утро преподнесло встречу с этой достопримечательностью: проснувшись, я распахнула шторы и обнаружила прямо перед собой элегантное инженерное сооружение. Позднее мы узнали, что телебашня была построена в 1966 г., и что это самое высокое сооружение в Бийске (182 метра).

Поскольку за нашими плечами остались почти две тысячи километров дороги, и уже начала ощущаться усталость от непрерывной езды в автомобиле, мы разрешили себе провести день в праздности и немного погулять по городу. Мы ждали от поездки на Алтай встречи с природными чудесами и не представляли, что можем получить архитектурные впечатления. Но Бийск нам их подарил.

Город был основан на месте слияния рек Бии и Катуни в 1709 г. указом Петра I как Бикатунская крепость. Она должна была защищать российские территории в Сибири от набегов беспокойных подданных Джунгарского ханства — государства, существовавшего в XVII–XVIII вв. на территориях, принадлежащих современным Китаю, Монголии, Казахстану, Киргистану, Таджикистану и республике Алтай.

Прогулка по современной части города была недолгой. Здесь наше внимание привлекли лишь два забавных феномена. Один из них — кафе восточной кухни. Павильон кафе, выполненный в виде шатра, располагался посреди площади, а прямо за ним в скверике был разбит небольшой огород, где произрастали фасоль, ароматные травы и прочие будущие ингредиенты восточной кухни. Все эти детали мы оценили, пообедав в этом заведении.

Второе яркое впечатление подарила вполне заурядная площадь с традиционным для большинства городов страны памятником Ленину.

Мы обратили внимание на не совсем привычный имидж вождя мирового пролетариата: вместо традиционной ленинской кепки на его голове была аккуратная ушаночка, завязанная на макушке. Видимо, скульптор не смог оставить Ильича мерзнуть на сибирских ветрах в несвойственном для этих краев головном уборе.

Это незначительное открытие вызывает улыбку, и мы идем дальше, в сторону исторических кварталов города.

Бийская телебашня и памятник В. И. Ленину

Bыбредаем на небольшое кирпичное здание дореволюционной постройки — музей Чуйского тракта. Исторический Чуйский тракт начинался именно в Бийске. В настоящее время это куда более протяженная дорога. Она начинается в Новосибирске, проходит через Бийск, Горно-Алтайск и достигает российско-монгольской границы. Общая протяженность пути — около 1128 км. Современный тракт включил в себя 630 километров исторического. Это самый интересный участок дороги, проходящей от Бийска до границы с Монголией. Нынешняя асфальтированная дорога проходит по тропам и путям, использовавшимся с глубокой древности. Увы, но именно этот день в музее Чуйского тракта оказывается выходным. Так что мы ограничиваемся наружным изучением объекта.

Чуть поодаль видим еще одно примечательное кирпичное здание. Бегу к нему, чтобы зафиксировать на фото кирпичные наличники, пилястры и карнизы. Сколько же видов лицевого кирпича здесь использовано! От этого здания идем к следующему, и так далее… Бийск заманивает все дальше и дальше в свои исторические кварталы.

Как будто бы из старинного сундука он достает и показывает нам резные игрушки: небольшие жилые особнячки, целые боярские палаты и даже рыцарские замки. Стили построек самые разнообразные: неорусский и барокко, готический и романский.

Не перестаем изумляться богатству деталей. По тонкости исполнения они вполне сопоставимы с деревянными. Формы наличников, столбов, декоративных поясков кажутся заимствованными из деревянной архитектуры. Таблички на зданиях говорят о том, что в дореволюционном Бийске шла активная экономическая и светская жизнь: Сибирский торговый банк, здания акционерных обществ и общественных собраний.

Проходя от одного здания к другому, обращаем внимание на многочисленные памятные доски, посвященные жизни знаменитых горожан. Оказывается, история Бийска XX века связана с именами детского писателя и натуралиста Виталия Бианки, а также писателя, актера и кинорежиссера Василия Шукшина.

Разглядывая кирпичное буйство, понимаем, что, скорее всего, в городе существовало развитое кирпичное производство. Вернувшись домой, я попыталась найти подтверждение моим догадкам. Интернет подсказал, что в современном Бийске есть кирпичный завод. Указаний на то, что он работал и до революции, найти не удалось.

Прогулка по историческому центру Бийска длилась всего два часа, но подарила яркие впечатления.

Сростки — родина Василия Шукшина

Местом первой остановки после Бийска стало село Сростки, родина Василия Шукшина. Оно стоит на берегу Катуни, между рекой и Чуйским трактом. Мы впервые смогли подойти к Катуни и увидеть ее не из окна автомобиля, а в непосредственной близости. Стало понятно, что выражение «бирюзовая Катунь» — не поэтическая метафора, а констатация факта. Яркая лента реки пролегает среди солнечных пейзажей, наполненных запахом, цветом и звуками лета.

Главной достопримечательностью села является музейный комплекс, посвященный Шукшину. На территории площадью порядка полутора Га расположено несколько зданий: реконструированный дом детства писателя, школа, в которой он учился, дом матери, купленный Шукшиным с одного из первых значительных гонораров.

Каждое лето Сростки принимают фестиваль «Шукшинские чтения», и село наполняется гостями. Одной из важных площадок фестиваля является расположенная поблизости гора Пикет, на которой в 2004 г. был установлен памятник Василию Макаровичу.

Мы ограничились в Сростках прогулкой с наружным осмотром музейного комплекса. На выезде из села обнаружили небольшой импровизированный рынок, где жители продают продукцию своих хозяйств. Памятуя о том, что едем в суровый Горный Алтай, решили остановиться и по возможности пополнить запасы продовольствия. Мы присмотрели что-то из овощей. На этом же импровизированном лотке лежали весьма привлекательные дыни.

Я спросила:

— А что, и дыни ваши?

— Да, наши, сростскинские! — бойко ответила селянка.

Берем и дыни.

Спустя какое-то время мы остановились в одном из населенных пунктов и зашли в магазин одной торговой сети. Выбираем необходимое. Оглядываемся, оценивая ассортимент. И что же! В совсем не скудном отделе овощей и фруктов натыкаемся на уже знакомые «сростскинские дыни». Нисколько не обидно, просто страшно смешно: ай, да земляки Василия Макаровича! С таким же успехом мы вполне могли бы купить и сростскинские бананы.

Смеясь, продолжили путь. Чуйский тракт вел все дальше к новым открытиям и впечатлениям.

Фото и текст: Ирина Игнатьева

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