Часть обновленного Режевского тракта запустят до конца года

Между поселками Ключевский и Лосиный появится обгонный участок, протяженностью 12,6 км. Раньше в этом районе часто происходили ДТП — теперь их количество должно уменьшиться.

Дорожники завершают строительство одного из двух обгонных участков на автодороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск, протяженность которого составит 12,6 км (от 38,9 км до 46,4 км). Он находится вблизи поселков Лосиный и Ключевский. Работы проводили в рамках большой реконструкции одной из ключевых транспортных артерий региона.

Основной комплекс работ по первому участку будет завершен до конца года — сейчас дорожники укладывают верхний слой дорожного покрытия, а затем будут устанавливать барьеры, дорожные знаки и разметку. Второй участок (от 33 до 37 км) введут в эксплуатацию в следующем году.

По словам первого заместителя начальника Управления автодорог Свердловской области Владимира Оглоблина, раньше в этом месте находился очаг аварийности:

Интенсивность движения на данных участках составляет более 8 тысяч автомобилей в сутки. К сожалению, здесь часто происходят ДТП. После завершения работ автомобилисты смогут совершать обгон, не выезжая на встречную полосу.

Помимо обгонных участков на Режевском тракте строят два путепровода. Первый находится на 61 км автодороги. Фактически рядом со старым сооружением строят новое, протяженностью 1,3 км. Конструктивные работы на объекте уже завершены. При условии выполнения работ, обеспечивающих безопасный проезд, путепровод могут запустить в ноябре текущего года.

Еще один путепровод строится на 127 км автодороги — он позволит водителям на стоять в пробке на переезде.

Ранее DK.RU рассказывал, что в октябре в Екатеринбурге начнется ремонт Кольцовского тракта. Управление автомобильных дорог ищет через Госзакупки подрядчика, который обновит дорожное полотно, построит новые остановки и автопавильоны. Ремонтные работы пройдут на участке с 4-го по 11-й км Кольцовского тракта. Стоимость контракта составляет 384 млн руб.

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