С 1 сентября данные о покупателях крепкого алкоголя начнут передавать государству

Росалкогольрегулирование с осени возьмет на себя контроль за оборотом сигарет и крепкого алкоголя, собирая личные данные каждого покупателя. За непредставление личных данных юрлиц ждут штрафы.

С 1 сентября покупателю должны будут предоставлять чек, где указаны не только цена и количество спиртного, но и QR-код на крепкую выпивку. Таким образом, вступит в силу закон 108-ФЗ. Рестораны и бары с сентября обяжут наравне с магазинами передавать данные об объемах розничной продажи алкоголя в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС). ЕГАИС позволяет отследить путь каждой конкретной бутылки от производителя до покупателя. На данный момент вскрытую бутылку в ресторанах помечают как реализованную, сканируют ее акцизную марку, а акт о продаже бутылки отправляют в ЕГАИС в течение суток. С сентября информацию будут передавать в момент продажи с помощью QR-кодов.

Владельцам ресторанов и баров необходимо помнить, что за непредоставление данных может следовать административная ответственность: штраф 150–200 тыс. руб. для юрлиц. Вопрос о конфискации продукции или отзыве лицензии за оборот алкогольной продукции без представления сведений в ЕГАИС рассматривается дополнительно. Под новеллу не подпадают слабоалкогольные продукты: пиво, сидр и медовуха. Перемены с QR-кодами на чеках затронут и магазинный алкоголь.

Согласно общефедеральному законодательству, алкоголь в России запрещено продавать с 23:00 до 8:00. В регионах запреты могут действовать более продолжительный период. Спиртное продается только по лицензии и в маркированных стеклянных бутылках. Крепкие напитки в пластике продавать также не разрешается. Кроме того, крепкая выпивка остается под запретом в дни детских и молодежных праздников, ее строго запрещено продавать молодым людям до 18 лет.

Отметим, что дополнительные ограничения касаются продажи спиртного непосредственно в День знаний. С прошлого года больше половины регионов РФ не продают алкоголь на 1 сентября: его нельзя приобрести в Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Курской, Кировской и Ленинградской областях. Запрет не распространяется на заведения общепита, не вводят такие ограничения и Москва с Санкт-Петербургом.

Росалкогольрегулирование с осени возьмет на себя контроль и за оборотом сигарет. Фактически с момента начала действия документа к табачной продукции в стране будут предъявляться такие же требования, как и к алкоголю. Поводом к введению новых мер регулирования рынка стало засилье контрафактной продукции низкого качества. Изменения в закон 203-ФЗ о регулировании рынка табака также вступают в силу 1 сентября 2023 г.

Согласно поправкам, продажи сигарет будут контролировать через специальную систему мониторинга Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, ее оператор). В системе должны регистрироваться производители и импортеры, а также поставщики табачной продукции и сырья. Вместе с новым законом государство берет на себя функцию устанавливать цену, ниже которой никотинсодержащую продукцию предприниматели продавать не смогут. Все вышеописанные требования коснутся также и электронных сигарет. В Минфине добавили, что в отличие от спиртного розничные продажи сигарет пока не станут лицензируемой деятельностью, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на малый и средний бизнес.

Планируется, что новые правила будут вводить поэтапно. С сентября начнут действовать требования к соискателям лицензий, в том числе в части регистрации основного технологического оборудования. Спустя полгода, с марта 2024 г., начнут применять положения о госконтроле, об изъятии из незаконного оборота продукции и оборудования, а также о требованиях к учету производства и оборота продукции и сырья. На август 2023 г. минимальная цена пачки сигарет в России составляет 117 руб., она установлена Минсельхозом. Какой будет стоимость пачки после вступления закона в силу, пока неизвестно.

Напомним, что в апреле текущего года Госдума приняла закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, а также выпуск и обращение никотинсодержащей продукции с ароматизаторами и вкусовыми добавками. Штраф за нарушение составляет от 150 тыс. до 300 тыс. руб. для должностных лиц либо дисквалификацию на срок от двух до трех лет с конфискацией (или без таковой) изготовленной продукции, рассказывал DK.RU.