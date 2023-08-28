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Уральское предприятие, попавшее под санкции Евросоюза и США, расширяет производство

Уральское предприятие, попавшее под санкции Евросоюза и США, расширяет производство
Иллюстрация: upkb.ru

Проектно-конструкторское бюро «Деталь», которое находится в Каменске-Уральском, получило положительное заключение экспертизы на строительство нового корпуса.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

УПКБ «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиолокационных систем различного назначения.  Согласно данным Единого государственного реестра заключений, предприятие планирует расширять производство — получено положительное заключение на строительство корпуса №8.

Какую именно продукцию будут производить на новой площадке и в какие сроки она будет построена — не сообщается. 

Как уже писал DK.RU,  УПКБ «Деталь» в феврале текущего года попало в десятый пакет санкций Евросоюза. А в прошлом году — под санкции США и Японии. В отношении руководителя предприятия Леонида Пономарева введены персональные санкции Канады.

Ранее сообщалось, что на базе конструкторского бюро будет создан учебно-научный центр «Микроэлектроника», который будет готовить специалистов в области создания микроэлектронной техники.

Также DK.RU сообщал, что недавно Австралия присоединилась к санкциям в отношении УЗГА и УОМЗ: оба этих предприятия находятся под санкциями со стороны Евросоюза и Японии, а УЗГА — еще и со стороны США и Канады.

Автор: Елизавета Порошина
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