Уральское предприятие, попавшее под санкции Евросоюза и США, расширяет производство

Проектно-конструкторское бюро «Деталь», которое находится в Каменске-Уральском, получило положительное заключение экспертизы на строительство нового корпуса.

УПКБ «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиолокационных систем различного назначения. Согласно данным Единого государственного реестра заключений, предприятие планирует расширять производство — получено положительное заключение на строительство корпуса №8.

Какую именно продукцию будут производить на новой площадке и в какие сроки она будет построена — не сообщается.

Как уже писал DK.RU, УПКБ «Деталь» в феврале текущего года попало в десятый пакет санкций Евросоюза. А в прошлом году — под санкции США и Японии. В отношении руководителя предприятия Леонида Пономарева введены персональные санкции Канады.

Ранее сообщалось, что на базе конструкторского бюро будет создан учебно-научный центр «Микроэлектроника», который будет готовить специалистов в области создания микроэлектронной техники.

Также DK.RU сообщал, что недавно Австралия присоединилась к санкциям в отношении УЗГА и УОМЗ: оба этих предприятия находятся под санкциями со стороны Евросоюза и Японии, а УЗГА — еще и со стороны США и Канады.