Екатерининская Ассамблея отремонтировала и оснастила оборудованием арамильскую больницу

Речь идет о стационаре в отделении паллиативной помощи. В нем содержатся пациенты со всей области. Кроме того, благотворители подарили больнице два новых автомобиля. Фото.

В Арамильской городской больнице после ремонта открылся стационар, где оказывается паллиативная помощь пациентам. Ремонт проведен на средства, собранные на благотворительном вечере Екатерининской Ассамблеи – 2022, сообщает пресс-служба СОСПП.

В стационаре, рассчитанном на 40 койко-мест, содержатся пациенты со всей области. Он начал работу в 2007 г., и со времен его стены обветшали. Как рассказал главврач больницы Егор Колобов, руководство медучреждения решило обратиться за помощью к благотворителям.

«Министерство здравоохранения бросает свои силы на первую помощь, в первую очередь. Нас оно обеспечивает всеми препаратами, оборудованием. Но условия нахождения пациентов нам хотелось улучшить. Мы благодарны всем участникам Екатерининской Ассамблеи за помощь и отзывчивость», — сказал он.

В результате проведен капремонт, заменена вентиляция, инженерные сети. В палаты куплена мебель, функциональные кровати, телевизоры, холодильники, микроволновки. Также оборудованы комнаты для медперсонала и прощальная комната. Кроме того, у больницы теперь появилось два новых автомобиля: микроавтобус на 18 мест для доставки из Екатеринбурга волонтеров, которые ухаживают за пациентами в стационаре, и легковой автомобиль для врачей, которые ездят домой к нуждающимся в патронажной помощи. Бюджет проекта составил почти 25 млн руб.

«Промышленники и предприниматели активно участвуют не только в производственной, но и социальной жизни региона. Здесь, в Арамили, мы видим новый медицинский комплекс. Теперь он соответствует всем нормам и стандартам», — сказал депутат Госдумы, член Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи Лев Ковпак.

«Ценность каждого дня, прожитого без боли, для пациентов паллиативного отделения совсем иная, чем для здоровых людей. Если нам удалось улучшить качество пребывания пациентов в больнице, то это очень большое достижение. Хочу выразить огромную благодарность участникам Екатерининской Ассамблеи, которые творят добро и делают это от чистого сердца. Я уверен, что и на следующей Ассамблее люди с открытыми сердцами соберут средства для помощи нуждающимся», — добавил советник президента СОСПП, заместитель председателя Попечительского Совета Екатерининской Ассамблеи Михаил Черепанов.

Напомним, уникальный проект Екатерининская Ассамблея реализуется с 2011 г. по инициативе Дмитрия Пумпянского. Это самое известное благотворительное мероприятие на Урале, масштабы которого уже давно вышли за пределы региона.

Центральным событием ежегодного благотворительного вечера становится аукцион, на котором в качестве лотов выставляются предметы из частных коллекций бизнесменов, политиков, спортсменов, музыкантов и художников со всего мира. За время проведения Ассамблеи на реализацию социально важных проектов было собрано более 475 млн руб.

Напомним, подопечные Екатеринбургской Ассамблеи покорили Эльбрус. Шестой проект по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья «Путь к вершинам» в этом году впервые прошел в Приэльбрусье. Кульминацией проекта стало покорение Эльбруса подопечными фонда «Жизнь в Движении». Проект реализован при поддержке Екатерининской Ассамблеи.

В первой части проекта, которая прошла в Кабардино-Балкарии, девять подопечных фонда из Екатеринбурга и Свердловской области попробовали свои силы в скалолазании и треккинге по горным тропам, а также поучаствовали в тренингах на командообразование и взаимовыручку. Обучали ребят профессиональные инструкторы, обладающие опытом работы с особенными детьми.

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