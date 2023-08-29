Рэпер Тимати перекупил сеть Domino’s Pizza через пост в соцсети

Нидерландская компания DP Eurasia, управляющая брендом Domino`s Pizza в России, начала процесс банкротства бренда, не надеясь больше продать российские активы.

Рэпер Тимати и ресторатор Антон Пинский приобрели российский бизнес сети пиццерий Domino’s Pizza. Весной прошлого года DP Eurasia объявила о том, что приостанавливает инвестиции в российский бизнес и отказывается от роялти.

Осенью стало известно о планах фирмы продать российское подразделение DP Russia, но 21 августа компания прекратила эти попытки и начала процесс его банкротства.

В компании объяснили это решение «все более сложными условиями». После завершения процедуры банкротства компания перестанет присутствовать в России. В DP Russia также отметили, что внешний долг подразделения в 520 млн руб. был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.

После заявления нидерландской DP Eurasia Тимати призвал компанию «связаться с ним» и Пинским и обсудить возможность покупки пиццерий с последующим ребрендингом. «Если что, опыт имеется», — отметил Тимати, напомнив о сети Stars Coffee, занявшей место Starbucks.

Тимати и Пинский совместно перезапустили кофейни Starbucks. С августа 2022 г. они работают как Stars Coffee. СМИ сообщали, что покупка обошлась предпринимателям в 500 млн руб. Предприниматели заявляли о планах купить кофейные плантации в Колумбии и Эфиопии, а также об амбициях выхода на внешний рынок — в такие страны как Армения, Ирак, Иран, Кувейт, Катар, Оман.

Domino's Pizza присутствовала в России с 1998 г. Известно, что в октябре 2022 г. у DP Eurasia в России насчитывалась 171 пиццерия. Годом ранее их было 192. В середине июля текущего года Domino's Pizza опровергла смену названия большинства своих пиццерий.

Условия сделки не раскрываются. Рэпер и ресторатор уже объявили о ребрендинге проекта. Презентация для журналистов запланирована на среду, 30 августа.