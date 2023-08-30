Худший показатель с 2020 г. Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие упала в 8,5 раза

Выручка группы за полгода сократилась на 41%. В компании говорят, что такой низкий показатель связан с влиянием курсовых разниц на фоне снижения рубля почти на 30%.

Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие 2023 г. упала в 8,5 раза и составила 296,24 млрд руб., пишет РБК. В прошлом году за тот же период чистая прибыль была на уровне 2,51 трлн руб.

Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов объяснил, что результат связан с влиянием курсовых разниц по финансовым статьям в 567 млрд руб. на фоне снижения курса рубля за период на 24% к доллару и на 26% к евро.

Также в компании рассказали, что выручка группы сократилась на 41% и составила 4,1 трлн руб. Показатель EBITDA снизился за отчетный период в 2,5 раза до 1,2 трлн руб. Рентабельность по EBITDA составила 30%. Фамил Садыгов добавил, что считает финансовые результаты достойными:

Группа «Газпром» показала достойные финансовые результаты, которые сопоставимы с показателями за аналогичные периоды 2018-2019 гг., — сказал топ-менеджер.

Прибыль «Газпрома» упала до минимума с 2020 г. из-за резкого снижения объемов поставок газа в Европу. Сокращение экспорта в Европу частично компенсировало увеличение поставок в Китай, однако не смогло полностью их заместить.

DK.RU рассказывал, что ранее собрание акционеров «Газпрома» приняло решение не выплачивать финальные дивиденды за 2022 г. «Отчет по МСФО оказался сильно хуже ожиданий», при этом «перспективы 2023 г. выглядят все хуже».

По итогам 2022 г. объем продаж «Газпрома» упал почти вдвое, на четверть снизилась и добыча газа, рассказывал DK.RU.