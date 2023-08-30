Рекорд: 80% жилья в Екатеринбурге покупается в ипотеку

Июль 2023 г. стал рекордным по числу заключенных ипотечных сделок. Чаще всего займ уральцы оформляют в Сбербанке и ВТБ. Эксперты считают, что люди спешат приобрести жилье по комфортным ставкам.

В июле 2023 г. 80% сделок по приобретению квартир в Екатеринбурге прошли с привлечением ипотечного займа. Об этом пишет 66.RU со ссылкой на данные сервиса мониторинга рынка недвижимости «Объектив».

За первые полгода 2023 г. доля сделок с ипотекой составляет 76,3%, чаще всего займ на жилье уральцы берут в Сбербанке (66,73%), на втором месте ВТБ, у него 8,16% таких сделок.

В Уральском банке Сбербанка рассказали, что за полгода было выдано 78 млрд руб. в рамках ипотечных займов, это в два раза больше, чем было в аналогичном периоде 2022 г. В ВТБ рассказали, что с января по июль было выдано ипотечных кредитов на 14 млрд руб., это на треть больше, чем было в январе–июле 2022 г.

Пиковым месяцем по оформлению ипотечных сделок в этом году стал июль. В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что в середине лета было оформлено сделок на 3,2 млрд руб., это на 10% выше показателей июня.

Ксения Чернецкая, аналитик Российской гильдии риелторов, руководитель Центра маркетинговых исследований «Объектив», рассказала, что рекордные показатели июля по доле сделок с ипотекой могут быть связаны с активизацией спроса со стороны покупателей с одобренной ипотекой, которые поспешили закрыть сделку по комфортным ставкам.

Государство включило механизмы льготного кредитования, которые и обеспечили устойчивость строительного сектора. В текущих экономических условиях сложно говорить о соблюдении какого-то «золотого стандарта». Но мы можем посмотреть на показатели 2021 года, где доля сделок с ипотекой не превышала 60%, и, на наш взгляд, такие пропорции выглядят оптимальными, — пояснила эксперт.

Напомним, в конце июля DK.RU сообщал, что правительство запретит забирать у обанкротившихся граждан ипотечные квартиры. В проекте закона сказано, что должнику для сохранения ипотечной недвижимости нужно будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что проблема взыскания единственного залогового жилья обсуждается давно:

Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать даже за непогашение не ипотечных кредитов. Наличие маленьких детей или другие тяжелые жизненные обстоятельства не оказывают сдерживающего эффекта. Мера же позволит дать заемщику второй шанс и не остаться на улице.

В Екатеринбурге сейчас активно застраиваются практически все спальные районы. Например, на ВИЗе в ближайшие годы построят сразу несколько кварталов, численность жителей района «ВИЗ-Правобережный» составит 106 тыс. чел. Всего будет возведено 2,4 млн кв. м жилья и 149,7 тыс. кв. м коммерческих помещений. Кроме жилья, появится социальная инфраструктура — детские сады, школы, поликлиника, ФОКи, школы искусств. Через район также пройдет вторая ветка метро — должно быть построено три станции: «Янтарная», «Верх-Исетская» и «Металлургическая».