Не больше €200. В России могут ввести ограничения на онлайн-покупки в зарубежных магазинах

Речь идет о лимитах на беспошлинные покупки. Сейчас покупатель может приобретать для личного пользования товары в зарубежных онлайн-магазинах до €1000 на беспошлинной основе.

В правительстве активно обсуждают снижение лимита беспошлинных онлайн-покупок в зарубежных магазинах до €200, тогда как сейчас порог таких покупок составляет эквивалент €1000 в рублях, пишет РБК.

Издание отмечает, что Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступили за снижение порога до €500, однако Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) настаивают на лимите в €200.

О том, что с октября беспошлинный порог в €1000 будет отменен, ранее уже сообщали федеральные чиновники. Они отмечали, что действующий порог в €1000 мешает развитию отечественного производства.

Добавим, что при превышении лимита суммы покупок необходимо оплачивать пошлину в размере 15%.

Напомним, что порог на беспошлинные покупки в €200 действовал в России с 2020 г. Такое решение было принято для выравнивания условий работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов на рынке. Однако с 1 апреля 2022 г. правительство разрешило не платить пошлину за покупки в иностранных интернет-магазинах вплоть до €1000. Михаил Мишустин говорил, что такой шаг необходим, чтобы граждане сохранили доступ к оригинальным импортным товарам после того как зарубежные компании заявили о прекращении поставок продукции в Россию.

Представитель компании Ozon сообщил, что порог в €1000 оптимальный, он помогает поддерживать необходимый уровень товарооборота:

Возврат порога к €200, по нашей оценке, существенно отразится на российском потребителе. На фоне замедления роста реальных доходов населения дополнительные затраты на оплату таможенных пошлин, которые составят 15%, повлекут за собой снижение покупательской способности. В результате многие люди могут отказаться от покупки таких товаров, поскольку стоимость окажется выше, чем они могут себе позволить, — сказал представитель Ozon.

Представитель «Яндекс Маркета» согласился, что снижение порога негативно скажется на доступности товаров. По данным «Яндекс Маркета», 66% покупателей, которые приобретали товары у зарубежных продавцов, в первую очередь совершали такие покупки из-за их более доступной стоимости. 47% опрошенных считают важным сохранение возможности покупки товаров через трансграничную торговлю у зарубежных продавцов. Если процедура покупки товаров у зарубежных продавцов усложнится или увеличится стоимость, то 49% опрошенных будут вынуждены приобретать аналоги желаемого товара, включая реплики, а треть и вовсе откажется от покупки.

Ранее DK.RU рассказывал, что у россиян сохранилась возможность покупать товары ушедших с рынка брендов с помощью маркетплейсов и служб доставки. Например, CDEK.Shopping занимается доставкой продукции Zara Home, H&M Home, Decathlon и др. Также на Яндекс.Маркет появились более 50 тыс. вещей из коллекций всех категорий Adidas, включая лимитированные капсулы. Маркетплейс перекупает их у немецкого бренда. Также оригинальными товарами ушедших брендов торгует онлайн-магазин Спортмастер.