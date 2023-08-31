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Офисы в Екатеринбурге резко подорожали. Причина — дефицит площадей в БЦ

Офисы в Екатеринбурге резко подорожали. Причина — дефицит площадей в БЦ
Иллюстрация: DK.RU

По данным УПН, за последний квартал стоимость аренды офисов в БЦ класса «В+» выросла на 4%, в «В» — на 13%, в «С» — на 14%. В БЦ класса «А» цены снизились, но там нет свободных площадей.

#ЦЕНЫ#НОВОСТИ

Сегодня средняя арендная ставка в бизнес-центре класса «А» в Екатеринбурге составляет 2 тыс. руб. за кв. м, в «В+» — 1120 руб. в «В» — 1040 руб., в «С» — 640 руб. Как отмечает УПН, за последний квартал офисные площади подорожали во всех БЦ, кроме класса «А» (минус 4%).

Объем вакансии в качественном сегменте в среднем составляет всего 2%: в классе «В+» — на уровне 1,8%, в «В» — 2,9%. Найти офис в бизнес-центрах класса «А» сегодня нельзя.

Рынок должен обновляться качественно во всех форматах. Но сегодня какого-то импульса для развития нет, девелоперам этот сегмент по-прежнему неинтересен», — говорит аналитик Уральской палаты недвижимости Константин Октаев (цитата по JustMedia.ru).

Эксперт отмечает: дефицит офисных площадей может привести к тому, что бизнес будет выбирать для развития другие города-миллионники.

УПН также приводит данные о динамике цен на офисную недвижимость за последний квартал:

  • первичный рынок — 165 тыс. руб. за кв. м (минус 14%);
  • вторичный рынок: класс «В» — 103,1 тыс. руб. за кв. м (плюс 6%), класс «С» —58,8 тыс. руб. (минус 5%).

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Автор: Виктория Говорковская
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