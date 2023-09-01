Не вода: как предприниматель научился производить питьевую воду из древесины

50 млн руб. инвестиций и два года на окупаемость. Ильдар Мухутдинов узнал, что из деревьев можно извлечь полезную жидкость и начал это делать. Упаковка воды стоит 3 тыс. руб., и ее хорошо покупают.

В 2019 г. предприниматель Ильдар Мухутдинов вместе с партнером учредили АО «Верхнесалдинский Металлургический завод». Тогда же предприятие вошло в состав резидентов ОЭЗ «Титановая долина». На площадке завода планировался запуск производства высокочистого гранулированного чугуна мощностью 40 тыс. тонн в год с дальнейшим увеличением до 150 тыс. тонн. Средства на реализацию проекта, около миллиарда рублей, предполагалось привлечь с помощью широкого круга частных инвесторов. Однако в планы вмешалась пандемия: на ее фоне активность инвесторов резко снизилась, и партнерам пришлось сначала заморозить проект, а затем продать его.

Новый бизнес Ильдар Мухутдинов открыл в начале 2023 г. в Башкортостане. Он создал компанию «РегионТоргПром», которая занялась возведением деревянных домов по редкой в России технологии «Алтайский теплый дом». Параллельно у него возникла идея для еще одного, специфического, бизнеса — получение полезной для организма питьевой воды из различных сортов древесины. Оказалось, аналогов такому производству и продукту сегодня нет не только в России, но и в мире.

Ильдар Мухутдинов:

— В бизнесе я всегда придерживаюсь одной стратегии — надо делать то, чего не делают все. Поэтому на любом рынке ищу свободные ниши, стараюсь применять новые бизнес-технологии и т.п.

Так было с несостоявшимся предприятием в «Титановой долине», которое мы создавали по системе краудинвестинга — мы впервые применили такую систему именно в промышленности, причем она была и остается перспективной.

Если говорить о деревянном домостроении, мы строим по уникальной технологии «Алтайский теплый дом». Ее в 2014 г. разработал очень интересный человек — Виктор Иванович Ревякин. Он не только предприниматель и изобретатель, увлеченный древообработкой, но еще и исследователь, океанолог, доктор географических наук. Виктор Иванович живет в г. Бийске (Алтайский край). Узнав про его технологию, я поехал к нему и договорился о том, что моя компания станет лицензиатом. Он у нас также выступает консультантом по технической части строительства.

Понятно, что компанию я открывал не за один день — этому предшествовали примерно полтора года планирования и подготовки оборудования. В частности, нужны были специальные камеры для высушивания древесины. Я стал искать, у кого их можно приобрести, и вышел на предпринимателей из Новосибирска, которые с помощью таких камер получали воду из березы, сосны и прочих пород дерева. Причем это был не обычный березовый сок, а именно питьевая вода. Бизнес у ребят не пошел, не знаю почему. Может, не смогли наладить продажи или переключились на что-то другое, поэтому они предлагали оборудование на продажу.

Меня эта идея крайне заинтересовала. На тот момент я ни о чем подобном даже не слышал и посчитал, что у такого предприятия есть хороший потенциал.

Для начала я съездил в Новосибирск, посмотрел производство, попробовал продукт. Оказалось, что предприниматели не были авторами технологии — за основу они взяли патент некоего изобретателя по имени Валентин Житушкин. Я планировал связаться с ним, чтобы стать официальным лицензиатом, но разыскать этого человека мне не удалось. Тогда я обратился к своему однокласснику — талантливому технологу и тоже изобретателю. Он изучил технологию Житушкина и предложил ее усовершенствовать. В результате мы получили собственную технологию, которая на 90% отличается как от оригинальной, так и от той, что использовали новосибирцы. Сейчас завершаем процедуру получения своего патента.

Таким образом, к началу 2023 г. у меня было все, что нужно для запуска производства древесной воды — сырье, оборудование и технология. Были проведены пуско-наладочные работы и испытания, и в мае 2023 г. стартовал выпуск продукта под брендом Ne Voda. Кроме того, я привлек в проект партнера, который учредил одноименный торговый дом и взял на себя функцию продаж.

Как добыть питьевую воду из дерева

На протяжении жизни деревья поглощают из почвы воду, богатую минералами. Кроме того, само дерево в процессе подъема воды от корней к верхушке обогащает ее разными полезными веществами, такими как фитонциды, антиоксиданты (витамин С, терпиноиды, флавоноиды) и другими, которые оказывают комплексное положительное воздействие на организм человека — повышают иммунитет, замедляют старение, улучшают функционирование ЖКТ и сердечно-сосудистой системы, способствуют выведению шлаков и токсинов, помогают организму быстрее восстанавливаться после заболеваний. По сути, в древесных волокнах содержится уже не просто вода, а межклеточная жидкость. Ее можно выделить и употребить.

Объем нашего производства — 10 тыс. литров воды в месяц. Чтобы получить их, нужно ежемесячно высушивать порядка 200 кубометров древесины. Только что сваленные деревья очищаются от веток и сучьев, распиливаются и доставляются в цех, оборудованный сушильными камерами. Крайне важно, чтобы лес был свежим (срок от момента рубки дерева до его загрузки в сушильную камеру не должен превышать неделю), иначе вода внутри утратит полезные свойства. Человеческую кровь, например, тоже невозможно надолго сохранить без специальной обработки.

В сушильной камере древесина выдерживается в течение двух недель при температуре от +35 до +45 градусов Цельсия. При таком температурном режиме дерево начинает активно выделять накопленную влагу. То же происходит и при обычной сушке древесины, используемой в производстве стройматериалов, предметов мебели и т.д. Но наша технология заключается как раз в том, что сушильная камера доработана под одновременное получение пищевого продукта. В ней предусмотрена система, которая не позволяет влаге испаряться. Наоборот, конденсируется и собирается в жидкость.

Затем вода проходит дополнительную обработку, чтобы ее свойства сохранились надолго. Вот в чем суть нашего усовершенствования технологии Житушкина. Аналогов именно такого производства сегодня не существует нигде в мире. Кстати, мы не просто запатентовали технологию, но сделали так, что в патенте нет детального описания всех ее особенностей, чтобы никто не смог скопировать. Поэтому конкурентов у нас нет — фактически мы создаем новый рынок.

Это история, как со знаменитым секретным рецептом «Coca Cola», который является тщательно охраняемой коммерческой тайной компании. Вы можете приобрести все ее оборудование целиком, сохранить все технические процессы, но у вас все равно не получится произвести полностью аналогичный продукт.

На финальном этапе вода разливается в литровые бутылки. Объем тары выбран не просто так. Литр — норма древесной воды на одного взрослого человека в день, а в месяц нужно выпить примерно тридцать литров, чтобы почувствовать оздоровительный эффект.

Здесь сразу возникает вопрос: есть ли доказательства полезных свойств продукта? На него положительно ответили специалисты испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», которым мы направляли пробы воды на анализ. Кроме того, на основе этого заключения мы получили декларацию ЕТС о соответствии воды ряду технических регламентов Таможенного союза, в том числе регламенту «О безопасности пищевой продукции». Декларация позволяет продавать воду в розничных магазинах и на маркетплейсах, а также в перспективе — в других странах ЕТС.

Сколько стоит Ne Voda

Чтобы запустить проект, потребовалось около 50 млн руб. Эти средства я привлек за счет инвесторов. Кстати, разработка названия бренда и логотипа обошлась мне бесплатно — их придумала моя 14-летняя дочь.

По плану бизнес должен окупиться за два года. Уже сейчас видно, что условия для этого складываются — покупать древесную воду люди стали сразу же. Как правило, берут упаковки по 6 литров, стоимость такой упаковки — 3 тыс. руб. из расчета 500 руб. за литр (бутылку).

Изначально мы сосредоточились на технологии, поэтому заранее не выстраивали систему продаж. По сути, сейчас у нас работает «сарафанное радио» — один человек покупает, получает эффект, рассказывает знакомым, они в свою очередь обращаются к нам, и так по цепочке. Почти сетевой маркетинг.

Продажи пока идут по всему Башкортостану, но уже продумана логистика, которая позволяет доставлять воду в любой регион. Кроме того, в ближайшее время планируем выйти на все крупные маркетплейсы. Думаем и о сотрудничестве с магазинами и торговыми сетями. Но поскольку у нас специфический, нишевый продукт, нам наиболее интересно работать с небольшими онлайн- и офлайн-ритейлерами, торгующими продукцией экопроизводителей для здорового образа жизни.

Возможностей много, рынок свободен от конкурентов, поэтому проект покажет хорошие финансовые результаты. А далее его ждет масштабное расширение — у меня уже достигнуты предварительные договоренности о дополнительных инвестициях в 130 млн руб. и предоставлении площадки в 1,2 га для строительства новых производственных мощностей, которые позволят увеличить ежемесячный объем производства воды в 4-5 раз.

Причем мы не планируем ограничиваться только российским рынком — в перспективе хотим развивать продажи в странах ЕТС, а затем и по всему миру. Уже сейчас продуктом интересуются люди из Турции, ОАЭ и даже ряда европейских стран.

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