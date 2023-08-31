На улицах Екатеринбурга появились герои мультфильма «Котенок по имени Гав»

Арт-объекты созданы в рамках международного фестиваля Stenograffia. Серия получила название «Беспризорники». В ней автор представила альтернативную историю героев любимого мультфильма.

В серии «Беспризорники» три работы. Они расположены на Ленина, 48, Пальмиро Тольятти, 32 и в пер. Красный, 12. Автор — художница Руслана Purpur.moon.

Героями триптиха Русланы стали Гав и Шарик, персонажи мультфильма «Котенок по имени Гав». В последней серии мультфильма они находят хозяев. Художница представила альтернативную версию сюжета: животные остаются на улице. Они воруют чужую еду, питаются объедками, но при этом не грустят — развлекаются и веселятся.

Фото: Stenograffia

Таким образом автор решила привлечь внимание горожан к проблеме бездомных животных, но сделать это не через чувство вины и жалости, а через добрые эмоции.

Часто социальная реклама привлекает внимание к проблемам через стыд и вину. В своей работе я это делаю через напоминание и образование, — отмечает Руслана.

В дальнейшем рядом с каждой работой будет установлен QR-код, используя который горожане смогут узнать, как помочь бездомным животным.

Создатель героев мультфильма «Котенок по имени Гав», а также персонажей «38 попугаев», «Варежки», Чебурашки и Гены Леонид Шварцман умер в 2022 г.

Я очень уважаю творчество этого художника. Создавая свой оммаж на фестивале, я продлеваю жизнь его персонажам и говорю «спасибо», — сказала Руслана.

Ранее в рамках фестиваля Stenograffia художник из Москвы Vova NOOTK декорировал переход у Театра юного зрителя, а испанский автор Jaume Molera — объект на ул. Токарей (Подстанция Нагорная).

Напомним, что этим летом екатеринбургский фонд «ЗООзащита» оказался в крайне сложном положении. Из-за сокращения объема поступлений от благотворителей проект задолжал за корм для животных и медуслуги 397 704,27 руб.

Любая сумма для наших собак и кошек в помощь: невыпитая чашка кофе, «хвостик» на банковской карте, небольшое пожертвование помогут нам снизить эту огромную задолженность. Даже сто рублей способны спасти жизнь. Именно из небольших сумм складывается большое дело. Пожалуйста, не бросайте нас в этот сложный период, — просит команда проекта.

Помощь животным можно оказать: