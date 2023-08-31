«Барбигеймер»: Министерство культуры выступило против демонстрации западных фильмов

Никакого вам «Барби» и «Оппенгеймера». В Минкульте уверены, что прокат полон качественными фильмами, которые соответствуют духовным ценностям и без «Барби», приведя в пример «Чебурашку».

«Барби» и «Оппенгеймер» могли бы показать в кинотеатрах РФ, ввезя картины по параллельному импорту. С просьбой рассмотреть вопрос о разрешении проката фильмов в Министерство культуры России обращался вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков, уточняет «Коммерсант».

Политик предлагал Минкульту провести эксперимент по принудительному лицензированию картин из недружественных стран, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах «Барби» и «Оппенгеймер», однако Даванков получил отказ. И все из-за несоответствия этих картин «традиционным духовно-нравственным ценностям» страны.

Полагаем, что предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы Барби и Оппенгеймер не отвечают целям и задачам, поставленным Главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В российском прокате сейчас с успехом идут российские картины, которые полностью соответствуют духовно-нравственным ценностям. Например семейный фильм «Чебурашка» , фильм «Свидетель» о военной операции на Украине, а также картина «Пальма-2» о дружбе мальчика и собаки, — говорится в ответе врио министра культуры Андрея Малышева.

Малышев подчеркнул, что «представители киноиндустрии отмечают положительный аспект сокращения в прокате количества фильмов голливудских киностудий». Отсутствие иностранных фильмов стимулирует развитие отечественной кинематографии.

Права на кинопрокат «Барби» принадлежат американской Warner Bros., на «Оппенгеймера» — Universal Pictures. Обе компании ушли из России в 2022 г. из-за начала СВО. Фильмы вышли в мировой прокат в один день — 20 июля, и были настолько популярны среди зрителей, что получили в народе прозвище «Барбигеймер». За три недели «Барби» собрала в мировом прокате более $1 млрд. Сборы «Оппенгеймера» за этот же срок составили $552 млн. Оба фильма хотя и не вышли в России, но были опубликованы на торрентах в экранном качестве.

Из-за военных действий на Украине мейджоры Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures и другие кинопроизводители официально остановили продажу лицензий на новинки российским онлайн-кинотеатрам. Из «Кинопоиска» исчезли самые популярные у зрителей старые франшизы — продлить договор с западными прокатчиками вовремя не удалось, рассказывал DK.RU. Взамен появилась реклама новых сериалов с Натальей Орейро.