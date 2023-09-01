Маски больше не нужны? На Среднем Урале упало производство лекарств и медматериалов

Представители отрасли объясняют тенденцию окончанием пандемии коронавируса, когда спрос на маски, антисептики и противовирусные препараты был колоссальным.

В Свердловской области упал индекс промышленного производства лекарственных средств и медицинских материалов. В Свердловскстате сообщили, что в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс составил 55,5%.

Как пишет 66.ru со ссылкой на председателя совета директоров завода «Медсинтез» Александра Петрова, в первую очередь были сокращены объемы производства медицинских масок и комплектов индивидуальной защиты, антисептиков и противовирусных препаратов.

На заводе «Медсинтез» стали меньше производить «Триазавирина», остальные лекарства производятся в плановом порядке без сокращения, — заявил Александр Петров.

В свою очередь директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов сообщил, что в основном спад был связан с работой Ирбитского химко-фармацевтического завода и предприятия «Уралбиофарм»:

У «Ирбитского ХФЗ» сократился выпуск «Фурацилина» и «Валидола», у «Уралбиофарма» — таких препаратов, как «Цитрамон», «Ацетилсалициловая кислота», «Активированный уголь».

Ранее DK.RU писал, что уральские фармзаводы в последние полтора года столкнулись с проблемой закупа субстанции из Европы, поэтому вместо них пришлось закупать сырье для производства из Индии, Китая, Ирана. Новых поставщиков необходимо вносить в нормативные документы — бюрократические процедуры могут занять около двух лет.

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