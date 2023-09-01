Рядом с метро «Уралмаш» анонсировали новый жилой проект

В его реализации примет участие новый для Свердловской области застройщик — компания «Голос.Девелопмент». Сейчас идет разработка проекта комплексной застройки территории.

В 2024 г. возле станции метро «Уралмаш» могут стартовать строительные работы. В настоящий момент компания «Гринвич недвижимость» (входит в холдинг «Малышева, 73») и новый для нашего региона застройщик «Голос.Девелопмент» занимаются разработкой проекта комплексной застройки территории.

Известно, что группа компаний «Голос.Девелопмент» пока работает только в Челябинской области. По данным Дом.рф, сейчас застройщик возводит 10 объектов: шесть — в самом Челябинске, еще четыре — в коттеджном поселке Терема рядом с городом.

Как пишет «Ъ-Урал», в Екатеринбурге компании планируют возвести жилой комплекс комфорт-класса. Разработка документации для этого ведется в рамках проекта планировки территории в границах ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов.

О застройке территории в границах ул. Машиностроителей — пр. Космонавтов говорят давно. Помимо свободных участков вовлечь в оборот планировали часть неиспользуемой территории Уралмашзавода. На предприятии журналистам подтверждали, что планы по строительству жилья на свободной территории действительно обсуждаются, но пока вопрос о передаче земельного участка сторонним организациям не стоит. Ранее DK.RU сообщал, что на застройку этой площадки претендовала московская компания «Самолет».

Зимой, когда был опубликован проект поправок в генплан Екатеринбурга, оказалось, что планы по развитию территории могут пересмотреть. В действующей версии генплана было указано, что часть территории предприятия, прилегающей к пр. Космонавтов, планируют отдать под смешанную и общественно деловую застройку. В проекте генплана до 2045 г. указанная площадка находилась в производственной функциональной зоне.

Тем не менее, как писал DK.RU, в конце августа замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов подписал распоряжение о подготовке проекта планировки восточной части бывшей промплощадки «Уралмашзавода».