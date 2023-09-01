Самые богатые россияне стали еще богаче: совокупный рост капитала составил $32,01 млрд

Лидером рейтинга самых успешных бизнесменов года от Bloomberg Billionaires Index стал основатель Лукойла Вагит Алекперов. Рейтинг следит за состоянием 500 богатейших людей планеты.

Список Bloomberg Billionaires Index уже 11 лет транслирует данные о состояниях 500 богатейших людей планеты. В этом году, по данным рейтинга, богатейшие бизнесмены из России стали еще богаче. Их совокупное состояние за год увеличилось на $32,01 млрд. Отметим, billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Больше всех с начала года получил Вагит Алекперов. Основатель компании Лукойл заработал $7,25 млрд, его состояние увеличилось до $22,6 млрд, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $4,36 млрд, до $24,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава Новатэка Леонид Михельсон заработал $3,49 млрд, его состояние составляет $28,1 млрд.

Убытки понесла лишь дагестанская диаспора. Член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов уменьшил свое состояние на 1/8: на $1,03 млрд, до $7,97 млрд. Керимов не ответил на просьбы Bloomberg прокомментировать свой общий капитал.

Что касается лидеров рейтинга, ТОП-500 вновь возглавил бизнесмен из США Илон Маск, став самым богатым человеком в мире. По данным издания, состояние Маска 24 июля возросло на $4,1 млрд, до $240,6 млрд. Рост состояния Маска произошел из-за повышения стоимости акций Tesla. Богатство владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернара Арно, который оказался на втором месте, сократилось на $2,8 млрд и достигло $234,6 млрд.

Ранее DK.RU рассказал об участницах рейтинга богатейших женщин России 2023 г. от Forbes Woman. Предыдущий рейтинг был опубликован в 2021 г., за два года совокупное состояние участниц списка увеличилось до рекордных $25,7 млрд. При этом семь женщин из списка являются долларовыми миллиардерами, хотя раньше этим званием могли похвастаться две-три участницы. Любопытно, что среди миллиардерш много новичков. Это связано с тем, что в 2022 г. из-за санкционного давления на Россию и бизнес российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам.