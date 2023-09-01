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Самые богатые россияне стали еще богаче: совокупный рост капитала составил $32,01 млрд

Самые богатые россияне стали еще богаче: совокупный рост капитала составил $32,01 млрд
Иллюстрация: РБК

Лидером рейтинга самых успешных бизнесменов года от Bloomberg Billionaires Index стал основатель Лукойла Вагит Алекперов. Рейтинг следит за состоянием 500 богатейших людей планеты.

#НОВОСТИ

Список Bloomberg Billionaires Index уже 11 лет транслирует данные о состояниях 500 богатейших людей планеты. В этом году, по данным рейтинга, богатейшие бизнесмены из России стали еще богаче. Их совокупное состояние за год увеличилось на $32,01 млрд. Отметим, billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Больше всех с начала года получил Вагит Алекперов. Основатель компании Лукойл заработал $7,25 млрд, его состояние увеличилось до $22,6 млрд, а состояние председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $4,36 млрд, до $24,2 млрд. Стоимость наличных активов обоих россиян основана на анализе дивидендов, инсайдерских операций, налогов и рыночной конъюнктуры. В то же время глава Новатэка Леонид Михельсон заработал $3,49 млрд, его состояние составляет $28,1 млрд.

Убытки понесла лишь дагестанская диаспора. Член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов уменьшил свое состояние на 1/8: на $1,03 млрд, до $7,97 млрд. Керимов не ответил на просьбы Bloomberg прокомментировать свой общий капитал.

Что касается лидеров рейтинга, ТОП-500 вновь возглавил бизнесмен из США Илон Маск, став самым богатым человеком в мире. По данным издания, состояние Маска 24 июля возросло на $4,1 млрд, до $240,6 млрд. Рост состояния Маска произошел из-за повышения стоимости акций Tesla. Богатство владельца французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернара Арно, который оказался на втором месте, сократилось на $2,8 млрд и достигло $234,6 млрд.

Ранее DK.RU рассказал об участницах рейтинга богатейших женщин России 2023 г. от Forbes Woman. Предыдущий рейтинг был опубликован в 2021 г., за два года совокупное состояние участниц списка увеличилось до рекордных $25,7 млрд. При этом семь женщин из списка являются долларовыми миллиардерами, хотя раньше этим званием могли похвастаться две-три участницы. Любопытно, что среди миллиардерш много новичков. Это связано с тем, что в 2022 г. из-за санкционного давления на Россию и бизнес российские миллиардеры начали снижать свои доли в активах и передавать их родственникам.

Автор: Андрей Широков
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