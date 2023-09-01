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В капсуле времени, вскрытой в Екатеринбурге, не оказалось нескольких ценных артефактов

В капсуле времени, вскрытой в Екатеринбурге, не оказалось нескольких ценных артефактов
Иллюстрация: Соцсети МИЕ

По оценкам директора МИЕ Игоря Пушкарева, в саркофаге не оказалось трети предметов, которые были указаны в списке архитектора Петра Деминцева, сохранившегося до наших дней.

#ИСТОРИЯ#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

В Музее истории Екатеринбурга продолжается ревизия капсулы времени, которая была извлечена на Плотинке в преддверие празднования юбилея Екатеринбурга.  Перед изучением артефактов содержимое сверили со списком, который 50 лет назад составил архитектор Петр Деминцев. Именно по его чертежам создавалась капсула.

Как рассказал в эфире «Радио Форум» директор музея Игорь Пугачев, в капсуле времени лежало 24 предмета, разложенные по 4 пакетам — они были уложены в толстый качественный советский полиэтилен, не потерявший своей гибкости за 50 лет:

Самый большой пакет – с книжечками. В капсуле было много литературы. Подшивка «Вечернего Свердловска» за 1973 г. с характерными заголовками. Если сравнивать со списком архитектора Деминцева, примерно треть пунктов в нем не соответствует действительности. Так, например, в капсуле не оказалось записи из вытрезвителя, с заседания суда. Кроме того, напомню, что в 1973 г. была большая кампания — в школах собирались письма от маленьких свердловчан. Ни одного письма в капсуле не оказалось. Думаю, что решение, что положить в капсулу, принималось коллегиально, с оглядкой на ЦК партии или какие-то другие советские институты власти.

Как ранее писал DK.RU, капсулу времени вскрыли 30 августа. Среди артефактов нашли записи песен, пленки кинолент, газеты, фото и видеоматериалы. Также в капсуле было обращение от жителей города:

Дорогие потомки, свердловчане 21 века, к вам обращаем наше письмо. Уральский богатырь, вставший на границе Европы и Азии, символизировал растущую мощь российского государства. Он рожден был заводами, и поныне является могучим Городом-заводом, Городом-тружеником. Славен наш Свердловск революционными традициями, вся история его — это история становления рабочего класса, борьба трудящихся за экономическое и социальное освобождение.

Ожидается, что все извлеченные из капсулы артефакты станут частью выставки, которая будет работать в МИЕ с 12 октября.

Автор: Елизавета Порошина
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