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Проект готов: двухуровневую развязку на выезде из Академического все-таки построят

Проект готов: двухуровневую развязку на выезде из Академического все-таки построят
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Предполагается, что двухполосная эстакада пройдет над Объездной дорогой в районе пересечения с улицей Амундсена и будет иметь 5 съездов. Сроки строительства пока не называются.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга выставила на общественное обсуждение проект строительства развязки на пересечении Объездной дороги и ул. Начдива Онуфриева с ул. Амундсена. Сейчас по утрам на этом участке образуются серьезные пробки со стороны Академического района. Новый объект должен решить эту проблему.

Протяженность путепровода составит около 500 м, еще столько же составит длина боковых дублеров срединного. Развязка будет иметь форму неполного клеверного листа.

Проект готов: двухуровневую развязку на выезде из Академического все-таки построят 1

Как сообщили в пресс-службе мэрии, над Объездной дорогой пройдет двухполосная эстакада, которая будет иметь пять съездов. А под ней будет продолжено два дублера. Таким образом, этот участок Объездной автодороги станет четырехполосным. С учетом ул. Надчива Онуфриева, проезжие части смогут вместить до шести потоков — по три в каждую сторону.

Ранее DK.RU писал, что о необходимости строительства этой развязки говорят с 2013 г. В 2014 г. стоимость новой дорожной инфраструктуры оценивалась в 1,5 млрд руб. Нынешний проект по заданию мэрии разрабатывал основной застройщик района — «РСГ-Академическое». Сколько средств будет выделено на стройку и в какие сроки будет возведен объект — не сообщается.

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Автор: Елизавета Порошина
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