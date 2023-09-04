На развитие кластера «Большая Сысерть» потратят более 180 млрд руб.

Это даст толчок развитию 28 населенных пунктов в пяти городских округах. Там располагаются туристические локации, которые могут включить в маршрут выходного дня жители и гости региона.

Первому заместителю губернатора области Алексею Шмыкову представили концепцию развития туристическо-рекреационного кластера «Большая Сысерть». Проект разработала УК ТРК Свердловской области. Он будет реализован на территории пяти городских округов — Сысертского, Полевского, Арамильского, частично затронет территории, которые относятся к Белоярскому ГО и Екатеринбургу.

Кластер связывает воедино все локации на этой территории, которые туристы из Свердловской области и других регионов могут включить в маршруты выходного дня. Разработчики проекта объединили в мастер-план все существующие точки притяжения и объекты, которые планируют создать местные органы власти и бизнес. Общая площадь кластера — около 4 тыс. кв. км. Срок реализации проекта — до 2035 г. Предполагается, что это позволит увеличить плановый турпоток к 2038 г. до 2,8 млн посещений в год.

Это масштабный проект, который предусматривает инвестиции более 180 млрд руб., в том числе порядка 30 млрд руб. будет направлено на формирование инфраструктуры двойного назначения — на строительство дорог, коммунальных и инженерных сетей, которые будут востребованы у местных жителей городского округа и послужат созданию комфортных условий для туристов, — цитирует Алексея Шмыкова департамент информполитики Свердловской области.

Ранее DK.RU писал, что проект развития кластера представили местному бизнесу и представителям администраций Сысертского, Арамильского и Полевского городских округов. Организаторы отметили, что «Большая Сысерть» только формируется, но инвесторов, готовых развивать туристический бизнес и создавать там проекты, уже достаточно много. О нескольких проектах DK.RU рассказывал подробно.