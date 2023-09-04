«Вкусно — и...»: McDonald`s возвращается в Россию?

Бизнесмен Александр Говор, владеющий компанией «Вкусно — и точка», рассказал в интервью, что, согласно контрактам, после возвращения McDonald`s будет первым претендентом на мастер-франчайзи.

Владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор намекнул на возвращение популярной франшизы и озвучил несколько условий, на которых ему были переданы бывшие заведения сети McDonald`s. Он рассказал, что обещал представителям американской компании, что за ним останется контрольный пакет в российской сети, а руководство McDonald`s при продаже своего бизнеса выражало желание вернуться, если изменятся обстоятельства.

В рамках сделки о выкупе российского бизнеса сети предусмотрена опция возвращения McDonald`s. «Но они будут выкупать за деньги, которые я вложил. При этом есть договоренность, что я буду первым претендентом на мастер-франчайзи», — подчеркнул бизнесмен.

Если честно, на их месте тоже выбрал бы меня. Уже показал себя в качестве партнера, знал систему изнутри. Какой резон McDonald`s рисковать с темной лошадкой? Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится.

Он уточнил, что американская компания «едва ли продолжит управлять ресторанами в случае возвращения». В мае 2022 г. McDonald`s объявил об уходе с российского рынка. Активы сети купил Александр Говор, ее переименовали во «Вкусно — и точка».