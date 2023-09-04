Екатеринбург попал в топ-3 мегаполисов страны, где жители предпочитают строить карьеру

Первые два места в рейтинге перспективных городов заняли Москва и Санкт-Петербург. Следом за уральской столицей, на четвертом и пятом месте, располагаются Казань и Нижний Новгород.

Аналитики сервиса SuperJob провели исследование среди жителей городов, где проживает более 500 тыс. человек. Лидерами рейтинга стала Москва — в ней предпочитает строить карьеру 70% жителей города. Второе место занял Санкт-Петербург — его считают перспективным 57% жителей.

Екатеринбург оказался на третьей строчке рейтинга. В этом году город назвали перспективным для построения карьеры 40% опрошенных. Однако в прошлые годы показатель был выше — например, в 2018 г. в городе предпочитали строить карьеру 59% опрошенных, а в 2014 г. — 66%. Кроме этого, 35% опрошенных жителей отметили, что не считают Екатеринбург городом, где можно успешно построить карьеру.

В топ-5 рейтинга также вошли Казань и Нижний Новгород. Первый город считает перспективным 40% опрошенных (неперспективным — 49%, выше, чем в Екатеринбурге). Во втором городе предпочитает строить карьеру 38% опрошенных.

При этом, как ранее писал DK.RU, многие уральцы готовы рассмотреть предложения о работе вахтой. Согласно опросу, который провел hh.ru, в профессиональном разрезе чаще всех отправиться на вахту готовы представители сфер «Добыча сырья» — 86%, «Высший менеджмент» — 80%, «Маркетинг, реклама, PR» — 69%, «Безопасность» — 67% и «Транспорт, логистика» — 66%.

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