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Пора прижимать. Власти планируют ужесточить условия льготной ипотеки

Пора прижимать. Власти планируют ужесточить условия льготной ипотеки
Иллюстрация: РИА новости

Правительство подготовило несколько мер, чтобы остановить рост ипотечного кредитования с господдержкой. Именно льготная ипотека выступает драйвером роста цен на новостройки.

#ИПОТЕКА#НОВОСТИ

Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой за счет ужесточения условий выдачи, пишут «Ведомости». В числе мер — увеличение размера первоначального взноса с 15 до 20% и снижение на 0,5 процентного пункта (п. п.) предельной величины субсидии банкам.

На такой шаг власти готовы пойти, потому что ипотечное кредитование с господдержкой продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов.  

Еще несколько месяцев назад стало в целом понятно, что льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать, — сказал источник издания.

Ключевые риски льготной ипотеки в нынешних условиях — несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен.  

Другой собеседник полагает, что таких будет недостаточно для охлаждения рынка. Он говорит, что такое изменение параметров принципиально что-либо не изменит:  

Ставки по семейной и льготной ипотеке составляют 6% и 8%, а стоимость рыночного кредита на покупку жилья — на уровне 15% в среднем. ЦБ сам создал дисбалансы, двигая ставку и создавая избыточный спрос из-за разницы ставок.

Старший директор группы финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что на рынке ипотеки наблюдается перегрев:  

Он заключается в агрессивно растущих ипотечных выдачах и продолжающемся повышении цен на жилье. Об этом свидетельствует, в частности, увеличение среднего срока ипотечного кредита с 19 лет до 25,7 с начала действия льготных программ весной 2020 г.

Управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов согласен, что цены на жилье в стране выглядят необъективно завышенными, особенно в городах-миллионниках:  

Ипотеку принято гасить досрочно, но из-за накопившейся долговой нагрузки заемщиков и скачков инфляции суммы и частота частичных досрочных погашений снизились.      

Как сообщал DK.RU, после резкого повышения ключевой ставки Центробанком (с 8,5% до 12% годовых) спрос на новостройки вырос до 50%, вместе с ним начали подниматься и цены. Ценовым драйвером для рынка новостроек остается как раз льготная ипотека.  

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявлял, что в бюджете РФ заканчивается лимит средств, которые правительство закладывало на субсидирование ставки по льготной ипотеке. Он добавлял, что бюджету вряд ли удастся годами поддерживать льготную ипотеку.         

Автор: Екатерина Тарханова
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