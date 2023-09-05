Ядерное оружие против боли. Свердловские медики внедрили новый препарат для онкобольных

На Урале врачи начали применять новую технологию ядерной медицины для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Она позволяет снимать выраженный болевой синдром.

Новая технология радионуклидной терапии внедрена в отделении радиологии филиала Свердловского областного онкологического диспансера в Нижнем Тагиле. Применение радиофармпрепарата (РФП) Самарий-153 Оксабифор позволяет более эффективно снимать выраженный болевой синдромом у пациентов, сообщает Департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Снижение интенсивности боли — одна из важнейших задач, которую ставят перед собой онкологи. Постоянное совершенствование оказания медицинской помощи для улучшения качества жизни отвечает целям нацпроекта «Здравоохранение».

«Во-первых, при применении нового радиофармпрепарата противоболевой эффект наступает достаточно быстро: в течение одной-двух недель пациент может снизить дозу анальгетиков, а в ряде случаев вовсе отказаться от них на длительное время, до нескольких месяцев. Во-вторых, Самариий-153 Оксабифор менее токсичен в отношении костного мозга и не вызывает выраженного угнетения кроветворения по сравнению с другими РФП, что позволяет назначать препарат неоднократно. Еще одно положительное качество метода в том, что курс лечения не требует длительной госпитализации и уже через сутки пациенты могут быть выписаны домой», — пояснил руководитель радиотерапевтической службы Свердловского областного онкологического диспансера Дмитрий Бенцион.

Лечение по новой технологии в отделении радиологии Нижнего Тагила ежегодно будут получать порядка 300 пациентов.

Напомним, что свердловские медики первыми в России выпустили препарат для экстренной остановки крови. Служба крови Свердловской области первой в России выпустила компонент донорской крови, необходимый при экстренной терапии кровотечений — пулированный криопреципитат.

У препарата широкий спектр применения, поэтому разработка свердловских медиков поможет тысячам уральцев. Областная станция переливания крови уже наладила серийное производство новинки.

Криопреципитат представляет собой концентрированную смесь плазменных факторов свертывания. Этот компонент донорской крови человека получают при шоковой заморозке плазмы крови и ее медленном размораживании, в результате чего образуются микрочастицы мембран тромбоцитов, которые взаимодействуют с фибриногеном, тромбоцитами, и другими белками, усиливая гемостатическое действие криопреципитата.

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