Эрдоган напрасно летал в Сочи. Путин отказался подписывать документы

Очная ставка президентов в Сочи завершились без подписания документов. Позиция Москвы насчет зерновой сделки осталась неизменной, но Анкара не теряет надежды ее возобновить.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган впервые с октября 2022 г. провели переговоры в Сочи. Решение по переговорам было принято вечером 4 сентября. Главной темой стало возобновление действия зерновой сделки, участие в которой Россия приостановила 17 июля. Ее возобновление — один из приоритетов Турции, о чем не раз говорил Эрдоган, пишет РБК.

Эрдоган в последние месяцы несколько раз заявлял, что Путин приедет на переговоры в Турцию в конце августа, но в Кремле не подтверждали ни время, ни место встречи. С начала года российский президент страну не покидает. В итоге Эрдоган сам направился в Россию. Перед сочинским саммитом Москву для подготовки переговоров посетил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Утром 4 сентября турецкая газета Milliyet сообщила, что Эрдоган на переговорах с Путиным хочет предложить свое посредничество в урегулировании украинского конфликта; также должно было обсуждаться создание в Турции совместного с Россией газового хаба и взаимодействие в Сирии. На немедленные результаты стороны выйти не планировали, рассказывал тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В результате переговоров Фидан сообщил о подготовке ООН новых предложений для России, которые могли бы побудить ее вернуться в соглашение, ведь возобновление зерновой сделки — один из приоритетов Турции, о чем не раз говорил Эрдоган. Однако полное исполнение договоренностей не зависит от Анкары, нужны гарантии западных стран, поэтому накануне переговоров эксперты не ждали принятия каких-либо окончательных решений. Турецкая газета Daily Sabah сообщила, что новые предложения ООН включают несколько пунктов: начало переговоров о снятии санкций с российских производителей сельхозпродукции, оценка ущерба аммиакопроводу Тольятти — Одесса в результате диверсии 5 июля и переподключение Россельхозбанка к SWIFT и разморозке активов российских компаний.

Говоря о зерновой сделке, Владимир Путин повторил то, что раньше говорил лидерам африканских стран: вернуться в сделку Москва готова, как только будут выполнены ее требования:

Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию — мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. Я сегодня об этом еще раз сказал президенту. И сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности. Западные страны продолжают блокировать реализацию части соглашений, касающейся российского экспорта сельхозпродукции, и что Россия достигла соглашения с шестью африканскими странами о безвозмездной отправке российского зерна. Эрдоган пообещал помочь. Москва готова направить 1 млн т зерна в нуждающиеся страны. Мы тоже готовы внести свою лепту. Мы сказали, что можем перемолоть это зерно и отправить в бедные африканские страны в виде муки. В этом вопросе надеемся на совместную работу.

Глава МИД Лавров ответил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже довел до него предложения и направил соответствующее послание. «Мы объяснили честно и генеральному секретарю, и нашим турецким друзьям, что по-прежнему в этом послании нет ни одной гарантии, есть только обещания стараться быстрее, стараться активнее», — сказал российский министр. «Раньше это все тоже «подразумевалось», только так и не заработало», — отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ООН сообщили, что пока переподключение Россельхозбанка к SWIFT не планируется, рассматриваются альтернативные варианты.

Тюрколог Яшар Ниязбаев отметил, что перед сочинской встречей были ожидания, что если Эрдоган едет в Россию, то большая часть проблем, касающихся возобновления зерновой сделки, решена и что турецкий президент привезет гарантии от союзников по НАТО. Однако они не подтвердились:

Мы услышали, что Россия не намерена давать очередной аванс, а хочет сама его получить. Единственное, с турецкой стороны отмечается, что будет разработан новый пакет предложений, который удовлетворит всех. Если он готовится, то почему не был озвучен сейчас? Видимо, нужно какое-то время. Раньше Путин соглашался на продление зерновой сделки в том числе за счет теплых отношений с Эрдоганом. Сейчас мы этого не увидели. Эрдоган не смог убедить Путина своей харизмой, и, наверное, виной здесь то, что случилось, когда Зеленский посетил Турцию и вывез командиров «Азова» вопреки соглашениям с Москвой. Это пошатнуло доверие.

Встреча в Сочи не принесла каких-либо подвижек в вопросе зерновой сделки, однако прогресс в результате переговоров получило сотрудничество в энергетике. Эрдоган сообщил, что обсудил с Путиным строительство новой АЭС в Синопе. Путин рассказал, что «Газпром» передал турецкой газовой компании Botas «дорожную карту» проекта газового хаба в Турции. Следующий этап — учреждение совместной рабочей группы, согласование правовых рамок функционирования хаба, схем осуществления торгов и передачи приобретенного газа.

Зерновая сделка, официально известная как Черноморская зерновая инициатива, была заключена 22 июля 2022 г. в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН, рассказывал DK.RU. Россия и Украина подписали соглашения каждая отдельно с Турцией и ООН. Сделку продлевали три раза — 17 ноября 2022 г. (на 120 дней), 18 марта и 17 мая 2023 г. (на 60 дней каждый раз). В итоге Москва вышла из сделки, требуя обеспечить доступ российского зерна на рынки и снять часть санкций.