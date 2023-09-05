Лицом вышел: в Москве переименовали «оплату взглядом» за проезд в метро

Московский метрополитен подал заявку на регистрацию бренда «Взгляд» для биометрической системы оплаты Face Pay. Лицом можно будет переводить деньги и показывать документы на электронных устройствах.

Московский метрополитен решил переименовать системы оплаты по биометрии с Face Pay на «Взгляд», пишет Forbes.ru. Метрополитен уже направил в Роспатент заявку на регистрацию слова «взгляд» в качестве товарного знака. Она покрывает оборудование и системы распознавания лиц, услуги по биометрической идентификации, оплату проезда, переводы денежных средств и «хранению данных или документов в электронных устройствах».

Система оплаты проезда путем распознавания лиц тестируется в ГУП «Московский метрополитен» с октября 2021 г. Пока сервисом восопльзовались более 320 тыс. человек. Многие пассажиры в обращениях к метро на тему использования сервиса говорят, что «оплатили по взгляду» или «проходили по взгляду», рассказали в метрополитене. И в метро «решили подать на регистрацию народного названия биометрического сервиса».

Метод оплаты «по лицу» первоначально назывался Face Pay, в 2023 г. его переименовали в «Оплату по биометрии». В декабре прошлого года в метро убрали все вывески на английском языке, оставив только русский, после этого обсуждался вариант нового названия «Оплата взглядом». В компании-разработчике биометрических решений «РекФейсис» сказали, что «Взгляд» — слишком широкоупотребительное слово, чтобы «закрывать его товарным знаком». «Но конкретно это слово нам мешать не будет. У нас даже в семантическом ядре слова "взгляд" нет, и использовать его мы не планируем», — добавили в«РекФейсисе».

Адвокат ЦКА Москвы «ДБА и партнеры» Екатерина Абашина отметила, что в базе Роспатента уже есть словесные знаки «Взгляд», в том числе в тех же классах услуг, что и в заявке Московского метрополитена, «но совпадение классов не обязательно указывает на однородность услуг». Юрист по интеллектуальной собственности Анастасия Сковпень предположила, что заявитель «специально добавлял в перечень товаров и услуг очень конкретные их категории, чтобы минимизировать вероятность противопоставления».

К 2025 г. биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России «практически на всех видах транспорта», рассказывал DK.RU. РЖД, Минцифры и Минтранс прорабатывают возможность применять технологию распознавания лиц для подтверждения личности при посадке на поезд. По данным правительственного источника, РЖД и Центр биометрических технологий готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия «дорожной карты» проекта предполагает, что проект начнется в первом квартале 2024 г.