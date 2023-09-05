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Сбер первым в стране легализует сервис оплаты несколькими счетами с одной карты

Сбер первым в стране легализует сервис оплаты несколькими счетами с одной карты
Иллюстрация: retail-life.ru

Обычно если денег на основном счете не хватило, операцию приходится проводить заново. Теперь можно обойтись и без этого, если на всех выбранных картах, включая кредитную, денег на покупку хватает.

#НОВОСТИ

Сбер готовится запустить новый сервис, позволяющий платить за вещи и услуги, снимать деньги с карты, используя разные счета. Воспользоваться средствами на нескольких счетах или картах можно будет, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку, рассказал директор дивизиона Кошелек клиента Сбербанка Игорь Ковалев:

Обычно если денег на основном счете не хватило операцию приходится проводить заново — с другой карты либо переводить средства между счетами. С новым сервисом деньги автоматически спишутся с выбранного заранее запасного счета либо карты. Если на всех выбранных картах в совокупности, включая кредитную, денег хватает для оплаты, то платеж состоится. Нужно просто один раз выбрать в Сбербанк онлайн основную карту и запасные карты.

Сервис будет работать для сберкарт с платежным счетом. Использовать в качестве такого счета можно будет как дебетовые, так и кредитные карты. Сейчас Сбербанк тестирует сервис на сотрудниках, а уже этой осенью он будет доступен клиентам.

Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ — за 2022 г. банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб., рассказывал DK.RU. Кроме того, по итогам 2022 г. Сбер выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб.В соотвествии с новым законом Владимира Путина группа Сбербанка должна будет уплатить в бюджет до 3 млрд руб. налога на сверхприбыль до 28 января 2024 г.

Автор: Андрей Широков
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