Телефонные мошенники украли в Свердловской области миллиард рублей

Только зафиксированных случаев телефонного мошенничества в этом году в регионе произошло 9,7 тыс. А ущерб, который они нанесли, на 400 млн руб. больше, чем в 2022-м. Почему это происходит?

В Свердловской области с начала года зафиксировано 9,7 тыс. случаев телефонного мошенничества, сообщил на пресс-конференции начальник управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области полковник полиции Евгений Полупанов. Нанесенный ими ущерб оценивается в 1 млрд руб., это на 400 млн руб. больше по сравнению с прошлым годом. Количество преступлений увеличилось на 20%, пишет «Ъ-Урал».

По словам спикера, граждане чаще всего лояльно реагируют на легкие схемы заработка, предлагаемые мошенниками. Заманчивыми кажутся работа с высокой зарплатой, гибкий график и удачные инвестиции. В ходе разговора мошенники интересуются персональной банковской информацией.

Существует несколько уже известных схем мошенничества. Так, преступники по телефону представляются сотрудниками госучреждений или банков. Другая схема работает через мессенджеры. В основном в telegram работнику поступают сообщения от якобы вышестоящего руководства о том, что пришел запрос от ФСБ о компрометирующих его денежных операциях.

«Категория потерпевших помолодела»,— добавил Евгений Полупанов. По его словам, ими чаще становятся люди около 20 лет. Он подчеркнул, что каждый второй потерпевший знал о подобных видах мошенничества до того, как это произошло с ним. Полковник полиции объяснил это тем, что мошенники психологически подкованы.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко отметил, что единственным верным решением во всех ситуациях — прекратить разговор с мошенником.

Напомним, ранее мы писали, что некоторые банки начали возвращать клиентам денежные средства украденные мошенниками.

Банки возвращают клиентам денежные средства, которые были украдены злоумышленниками. Решение о запуске специального сервиса по защите от социальных инженеров и возмещению средств принял «Тинькофф». Другие игроки указали на планы провести технические доработки для реализации функционала в установленные законом сроки.

Напомним, как рассказывал DK.RU, в июле Госдума приняла закон, который должен обезопасить средства клиентов-физлиц от мошенников. Закон обязывает кредитную организацию возвращать деньги, если она допустила их перечисление на счет злоумышленников. Корректировки начнут действовать с 24 июля 2024 г. Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков уточнил, что меры, переносящие ответственность за перевод средств на банки, позволят сократить число хищений в десятки раз.

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