В Свердловской области хотят упразднить поселок Травяны

С инициативой в Заксобрание обратились депутаты Каменского городского округа. Сейчас в Травянах стоят только два полуразрушенных многоквартирных дома, дорог и жителей там не осталось.

Упразднить поселок Травяны в Каменском районе Свердловской области предложили Заксобранию депутаты горокруга. По их мнению, поселок не имеет признаков населенного пункта и перспектив для развития. Инициативу рассмотрят на внеочередном заседании Заксобрания 20 сентября или на 25-м очередном заседании 24 октября.

Депутаты Каменского городского округа сообщили, что в Травянах нет дорожно-транспортной инфраструктуры, коммуникаций, объектов социально-культурного быта и торговли.

В пояснительной записке говорится, что в Травянах есть два многоквартирных жилых дома, находящихся в разрушенном состоянии и не пригодных для проживания. Аварийными и принадлежащими сносу их признали еще в 2020-м году, дома находятся в собственности Каменского городского округа.

Также депутаты пояснили, что провести опрос населения по вопросу упразднения поселка невозможно — проживающих в нем людей просто нет. О грядущей ликвидации поселка в местной прессе сообщалось в марте 2023 г., никаких возражений в мэрию не поступило.

Сейчас в состав Каменского городского округа входят 66 населенных пунктов: 1 поселок городского типа, 12 поселков, 20 сел и 33 деревни.

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Напомним, в 2023 г. власти Свердловской области направили дополнительно 141,7 млн руб. четырем муниципалитетам на ремонты и строительство дорог. Дополнительные 63 млн руб. получил Богданович. Средства направлены на капитальный ремонт моста через реку Кунару на ул. Степана Разина. Нижний Тагил получил на продолжение ремонта Исинского тракта 25,3 млн руб. Белоярскому городскому округу направлено 23,4 млн руб. на текущие ремонты улично-дорожной сети. Еще 30 млн руб. получил Пелым на первый этап строительства дороги к поселку Атымья. Это самый отдаленный северо-восточный поселок Свердловской области, в котором живут около 800 человек.

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