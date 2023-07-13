В Свердловской области при пожаре сгорел 41 дом

Жилья лишились 35 человек. Это второй крупный пожар в этом году после трагедии в Сосьве, где сгорело более 100 домов, без крова остались 600 жителей поселка.

В результате пожара в селе Шайдуриха сгорел 41 дом. Об этом заявил глава Невьянского городского округа Александр Берчук. Из них 13 домов — те, в которых постоянно проживали люди. Жилья лишились 35 человек, в том числе трое детей. Остальная сгоревшая недвижимость — дачи либо земельные участки, на которых находились какие-то строения, сообщает «Ъ-Урал».

Сейчас мы совместно с министерством общественной безопасности формируем списки жилых помещений, которые на сегодняшний пострадали. Мы будем понимать точное количество пострадавших домов, пострадавших жителей, их возрастной состав и подготовим все необходимые документы, — отметил Александр Берчук.

Для ликвидации последствий пожара в Шайдурихе будет создана специальная комиссия, которая оценит ущерб от пожара и сформирует документы на материальную помощь от администрации.

Пожар в селе Шайдуриха начался вечером 12 июля. Быстрому распространению огня способствовала сухая погода и порывы ветра до 27 м/с. Из населенного пункта временно эвакуировали 290 человек, из них 36 — дети. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что сгоревшие дома жителей Шайдурихи восстановят.

Напомним, из-за пожаров в этом году серьезно пострадал поселок Сосьва. Там сгорело более 100 домов. Без жилья осталось более 600 человек. Два человека погибли. По просьбе губернатора Евгения Куйвашева на строительство жилья для погорельцев и колонии в Сосьве из федерального бюджета будет выделено 4,1 млрд руб.

Читайте также на DK.RU: Кто и что вам должен при повреждении или утрате жилья — Иван Косьмин.