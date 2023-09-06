Свердловскстат рассказал об очередном росте зарплат в регионе

По данным статистического ведомства, с начала 2023 г. доходы свердловчан стали выше почти на 15%. Реальные доходы также стали выше, хотя и всего на 8,8%.

За прошедший год номинальные денежные доходы жителей Свердловской области выросли на 14,9%. По данным Свердловскстата, общая сумма в первом полугодии 2023 г. составила 1220,4 млрд руб., это 47 980 руб. в месяц на каждого жителя.

Во втором квартале 2023 г. денежные доходы свердловчан составили 652 600,7 млн руб., по 51 315 руб. в месяц.

Если говорить о реальных доходах, скорректированных с учетом индекса потребительских цен, во втором квартале 2023 г. доходы выросли на 10,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. За полугодие показатель вырос на 8,8%.

Среднемесячная зарплата в июне 2023 г. в регионе составила 66 947 руб., это выше показателя 2022 г. на 16,2% и выше мая 2023 г. на 6,5%. За первое полугодие она составила 60 950 руб., рост по отношению к показателю 2022 года составил 15,5%. Реальные зарплаты свердловчан за июнь, по данным Свердловскстата, оказались выше прошлогодних на 12,6 %, за полгода — 9,4%.

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Напомним, ранее сообщалось, что 72,5% российских компаний стараются удержать работников за счет повышения зарплаты, это показал опрос консалтинговой компании RosExpert. Такую стратегию работодатели выбирали в 2023 г. на фоне кадрового голода и низкой безработицы.

68% опрошенных работодателей повышают зарплату сотрудникам один раз в год, остальные 32% опрошенных готовы в этом году пересматривать уровень оплаты труда сотрудников два или три раза.

В опросе принимали участие более 400 российских и международных компаний из промышленного, финансового секторов экономики, ИТ и телекоммуникаций, торговли, строительства и девелопмента, фармацевтики, медицины и других отраслей.