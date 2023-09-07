Доля Apple на российском рынке сравнялась с долей известного китайского бренда

В результате у обеих компаний по 9% с денежным перевесом в пользу яблочного бренда. «Наша цель по смартфонам в России — получить долю в 15% до конца года», — заявил китайский конкурент.

Ритейлеры продали с начала года по август 18,6 млн смартфонов в России, что на 26% больше, чем за восемь месяцев 2022 г., в деньгах продажи выросли на 12%, до 396 млрд руб. На первом месте в деньгах Apple с долей рынка 34% (годом ранее 36%), в натуральном выражении доля Apple сократилась на 3 п. п., до 9%, и сравнялась с долей китайской Infinix (1% российского рынка в штуках в 2022 г.). Следом за Apple в денежном выражении идут Xiaomi с 20% (23% в 2022 г.) и Samsung, чья доля в деньгах год к году упала до 17% рынка, пишет Forbes.

Около 14 млн смартфонов, реализованных в России, составили продажи китайских брендов, которые продолжают расширять присутствие и выводить на рынок новые модели. Гендиректор Infinix в России Марио Ян заявил, что российский рынок имеет высокий приоритет для китайской компании. «Наша цель по смартфонам в России — получить долю в 15% до конца года», — сказал он.

На цену новых моделей зарубежных телефонов влияет курс валют, логистические издержки, доступность товара, предложение партнеров и ряд других внешних факторов. Бизнес-аналитик IT-холдинга «F+ tech | Марвел» Артур Махлаюк рассказал, что специфика серого рынка не позволяет получить достоверные данные о продажах:

При этом в целом можно говорить, что еженедельная доля Apple в категории смартфонов стабилизировалась, сейчас этот бренд удерживает порядка 8–9% рынка в штуках. Динамика свидетельствует о налаженной системе поставок iPhone по параллельному импорту и о высоком запасе устройств Apple у ритейлеров.

Продажи смартфонов Apple в сети re:Store в третьем квартале 2023 г. выросли на 20% в штуках по сравнению с первым кварталом. У сетей также большие ожидания от старта продаж iPhone 15. Стоимость новых устройств Apple будет явно на 10–20% выше цены предыдущей модели. На спрос на новые устройства Apple повлияет цена гаджетов, которая будет увеличиваться при росте курса валют. Поэтому аналитики склоняются к тому что доля Apple будет колебаться в пределах 2–3% относительно текущих значений. При этом покупатель приобретет новый iPhone без гарантийной и сервисной поддержки, если ее не обеспечивает ритейлер для официальных поставок по схеме параллельного импорта.

К лету 2024 г. «Аквариус» выпустит ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора» — ноутбуков, планшетов, смартфонов. В перспективе компания рассчитывает занять место iPhone, рассказывал DK.RU. При этом компания ставит перед собой цель занять около 20% рынка потребительских устройств в перспективе трех лет.