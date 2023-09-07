Мэрия Екатеринбурга собирается судиться с Игорем Заводовским и Константином Погребинским

Городские власти подали в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к компании «Инвестторгстрой». С нее собираются взыскать 127,5 тыс. рублей.

Компания «Инвестторгстрой» принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому. Администрация Екатеринбурга подала к ней иск на 127,5 тыс. руб. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды.

Суть претензий в настоящий момент неясна. Однако ранее городские власти уже выиграли иск против «Инвестторгстроя» на 107 тыс. руб. Суд обязал компанию выплатить мэрии сумму неустойки по договору о развитии застроенной территории. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что на саму мэрию Екатеринбурга недавно пожаловалась в ФАС московская компания «Лидер». Причина — тендер на 1,2 млрд руб. на благоустройство набережной реки Исети на участке от улицы Куйбышева до Декабристов.



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