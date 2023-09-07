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Мэрия Екатеринбурга собирается судиться с Игорем Заводовским и Константином Погребинским

Мэрия Екатеринбурга собирается судиться с Игорем Заводовским и Константином Погребинским
Иллюстрация: DK.RU

Городские власти подали в Арбитражный суд Свердловской области исковое заявление к компании «Инвестторгстрой». С нее собираются взыскать 127,5 тыс. рублей.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Компания «Инвестторгстрой» принадлежит владельцам ТРЦ «Гринвич» Игорю Заводовскому и Константину Погребинскому. Администрация Екатеринбурга подала к ней иск на 127,5 тыс. руб. в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения с землей сделок аренды.

Суть претензий в настоящий момент неясна. Однако ранее городские власти уже выиграли иск против «Инвестторгстроя» на 107 тыс. руб. Суд обязал компанию выплатить мэрии сумму неустойки по договору о развитии застроенной территории. Решение пока не вступило в законную силу.

Напомним, что на саму мэрию Екатеринбурга недавно пожаловалась в ФАС московская компания «Лидер». Причина — тендер на 1,2 млрд руб. на благоустройство набережной реки Исети на участке от улицы Куйбышева до Декабристов.

Ранее DK.RU сообщил, что несколько уральских бизнесменов начали использовать название романа «Сердце Пармы» Алексея Иванова в коммерческих целях. «Нас грабят. Цинично и открыто, по-бандитски», — прокомментировала ситуацию продюсер Юлия Зайцева. Она собирается судиться с нарушителями авторского права и рассчитывает добиться максимальных штрафов и огласки

Автор: Виктория Говорковская
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