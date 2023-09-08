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Денежные переводы в Иран теперь доступны даже в рублях

Денежные переводы в Иран теперь доступны даже в рублях
Иллюстрация: Midjourney

Эксперты считают, что переводы могут быть использованы новыми «челноками». Новую услугу исключительно для физлиц предложил Сбербанк, транзакции будут проходить даже в рублях.

#НОВОСТИ

Сбербанк запустил для клиентов-физлиц услугу по совершению денежных переводов в рублях в Иран, соообщает пресс служба банка. Переводы отправляются по номеру счета в Пасаргад-банк, комиссия составляет 1% от суммы, лимит по одной транcакции в сутки — 1 млн руб. Переводы доступны как в адрес физических, так и в пользу юридических лиц, что позволяет «челнокам» пользоваться их услугами. «Сервис переводов в Иран новый, спрос еще предстоит оценить, в первую очередь услуга рассчитана на туристов», — отметили в банке.

В декабре 2022 г. схожий сервис денежных переводов в Иран запустил ВТБ. Он позволяет отправить на счета физических и юридических лиц лишь иранские риалы, которые можно приобрести в интернет-банке или мобильном приложении. За одну операцию можно перевести не более 20 млн руб., месячный лимит переводов — $1 млн. Комиссия — 1% от суммы перевода, но не менее 15 000 и не более 200 000 иранских риалов.

Начальник управления «Переводы» департамента трансакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов заявил изданию, что спрос на отправку средств в Иран небольшой, в основном пользователи оплачивают путевки и обучение. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первом квартале 2023 г. Иран со всеми целями визита посетили 10 400 россиян. 

Глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов уверен, что переводы физлиц в Иран будут использованы мелкими торговцами — новыми «челноками». Вывод подчеркивает статистика торгово-промышленной палаты России, в 2022 г. товарооборот между Россией и Ираном вырос на 20% и составил $4,9 млрд.

Сбер готовится запустить новый сервис, позволяющий платить за вещи и услуги, снимать деньги с карты, используя разные счета, рассказывал DK.RU. Воспользоваться средствами на нескольких счетах или картах можно будет, когда у покупателя есть деньги, но не на той карте, которой он пытается оплатить покупку.

Автор: Андрей Широков
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