«Все по 50» в Эмиратах. Fix Price открывается в девятой стране

Теперь официально. Fix Price заявил о выходе на рынок Арабских Эмиратов. Сотрудников известная сеть набирает с конца прошлого года. По итогам 2022-го объем торговли РФ с ОАЭ вырос на 36% до $7,5 млрд.

Fix Price собирается начать работу на рынке Объединенных Арабских Эмиратов уже в 2024 г., говорится в заявлении гендиректора Дмитрия Кирсанова:

Сейчас мы работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году.

Выручка Fix Price в первом полугодии выросла на 3% год к году и составила 135,7 млрд руб. Во втором квартале показатель увеличился на 0,9%. Чистая прибыль увеличилась на 286%, до 19,6 млрд руб.

Сеть активно занимается международной экспансией, ОАЭ станет ее девятой страной. Во втором квартале 2023 г. сеть Fix Price открыла первые магазины в Армении по программе франчайзинга. «Мы видим значительный потенциал для расширения нашего бренда на этом перспективном рынке», — отметил гендиректор.

ОАЭ и в частности Дубай стали одним из ключевых зарубежных направлений для россиян на фоне российско-украинского конфликта. Как место отдыха, транзитная точка и, главное, пункт релокации коммерческих операций. Именно Дубай, в отличие от массовых Грузии, Армении и Турции, оказался местом, куда перебирался средний и большой бизнес

Российский бизнес выбирает ОАЭ из-за нейтральной позиции властей страны в отношении РФ. «У страны есть интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией, хотя в ОАЭ учитывают факт наличия антироссийских санкций со стороны Запада», — отмечает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев. По предварительным данным, обнародованным в декабре первым вице-премьером Андреем Белоусовым, по итогам 2022 г. объем торговли РФ с ОАЭ вырос на 36%, до $7,5 млрд.

О планах сети магазинов фиксированных цен Fix Price выйти на рынок Объединенных Арабских Эмиратов стало известно из опубликованных на портале Headhunter вакансиях еще в конце 2022 г., рассказывал DK.RU. Формат магазинов Fix Price можно назвать перспективным и конкурентоспособным для ОАЭ, особенно для Дубая, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. В Дубае сейчас проживает много русскоязычных, а основную часть товара торговая сеть ввозит из Китая, поэтому логистических проблем возникнуть не должно.