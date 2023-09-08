Три земельных участка выставлены на торги в Екатеринбурге

Один из них разрешено использовать для ритуальной деятельности, другие подойдут для организации стоянки, производства или общепита. Аукцион пройдет в середине октября.

Фонд имущества Свердловской области выставил на торги земельный участок в Екатеринбурге, который можно использовать для ритуальной деятельности. Сообщается, что это земли в Чкаловском районе на Челябинском тракте, неподалеку от Нижне-Исетского кладбища.

Участок в 3,1 тыс. кв.м. будут сдавать в аренду за 213,9 тыс. руб. в месяц, это начальная цена. Арендовать земли можно на 58 месяцев, использовать их, помимо ритуальной деятельности, можно для хранения автотранспорта, коммунального обслуживания, историко-культурной деятельности.

Также выставлены на торги земельный участок на ул. Лоцмановых, между ЖК «Русь» и «Тойота-центром». Его сдают за 1,1 млн руб., на 104 месяца, вариантов использования земли несколько, от оборудования стоянки до общепита. Землю в 1,7 тыс. кв. м. на ул. Автомагистральной власти намерены сдать за 212,5 тыс. руб. на 58 месяцев. Участок можно использовать под производственную деятельность, склады, хранение автотранспорта и другое.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 9 октября, торги пройдут 12 октября.

Напомним, в конце августа на торги в Екатеринбурге были выставлены три площадки под КРТ. Алексей Орлов подписал три постановления о проведении аукционов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Вилонова (Пионерский район), Летчиков (Завокзальный) и Кварцевой (Уктус). Торги должны состояться в течение 45 дней после принятия постановлений. Всего под снос пойдет 18 домов

Также на DK.RU: В Екатеринбурге не могут найти подрядчика для реконструкции усадьбы