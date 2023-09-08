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С понедельника в Екатеринбурге начнут включать отопление

С понедельника в Екатеринбурге начнут включать отопление
Иллюстрация: freepik.com

Традиционно, батареи станут теплыми сначала в социальных учреждениях. Плату за отопление рекомендовано начислять начиная с фактической даты начала подачи тепла.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Уже с 11 сентября в Екатеринбурге стартует отопительный сезон. Постановление подписал глава города Алексей Орлов, в документе говорится:

Приступить к заполнению систем теплоснабжения и начать подачу тепла потребителям с 11.09.2023 в соответствии с очередностью по зонам подключения согласно условиям заключенных договоров при наличии актов готовности объектов теплопотребления к работе в зимних условиях и письменных заявок на теплоснабжение.

«Екатеринбургская теплосетевая компания» в случае нарушения гидравлического режима сможет отключать горячую воду, плату за отопление планируется начислять начиная с фактической даты начала подачи тепла.

У себя в телеграм-канале Алексей Орлов написал:

Пока еще достаточно тепло, но погода на Урале непредсказуема. Поэтому мы традиционно приступаем к запуску теплосистемы заблаговременно. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения, затем — в многоквартирные дома.

Синоптики обещают, что на следующей неделе в Екатеринбурге будет солнечно, днем воздух прогреется до 18-20 градусов, по ночам будет около +8.

Напомним, ранее DK.RU писал, что рост цен на ЖКХ стал одним из самых заметных для уральцев в этом году. По данным Свердловскстата, статья «Ремонт и содержание жилья» стала дороже на 21%, капитальный ремонт вырос на 40%, коммунальные услуги на 8%.

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Автор: Александра Клименко
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