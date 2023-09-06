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Цены в регионе: капремонт вырос на 40%, минимальная продуктовая корзина — на 12%

Цены в регионе: капремонт вырос на 40%, минимальная продуктовая корзина — на 12%
Иллюстрация: freepik.com

Свердловскстат вслед за сообщениями о росте зарплат уральцев привел цифры с реальным ростом цен. Индекс тарифов, по данным ведомства, ниже 2022 г., однако стоимость множества товаров взмыла вверх.

#ЦЕНЫ#ИНФЛЯЦИЯ#НОВОСТИ

По данным Свердловскстата, индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги за июль 2023 г. составил 100,5%. К июлю 2022 г. показатель составляет 99,7%.

По данным статистиков, стоимость минимального набора продуктов питания в месяц к концу июля достигла суммы в 6244 руб. По отношению к июню она увеличилась почти на 4%, годовой рост составляет 11,9%.

Цены на ЖКХ выросли куда заметнее, например, статья «Ремонт и содержание жилья» стала дороже на 21%, капитальный ремонт вырос на 40%, коммунальные услуги на 8%.

Напомним, несколько дней назад сообщалось, что зимний отдых обойдется россиянам дороже на 30% в сравнении с прошлым годом. Российские туроператоры предупредили, что поднимут цены на зимние туры в октябре и ноябре, подорожают Египет, Дубай, Таиланд, Мальдивы, Куба и т.п. В Российском союзе туриндустрии объяснили:  

Цены на выездном рынке будут зависеть от валютного курса и наличия авиаперевозки. Самая высокая стоимость традиционно будет на Новый год и праздничные дни — в эти даты туры подорожают от 15% и выше. На внутреннем рынке ситуация складывается аналогичная — ближе к Новому году и праздничным датам стоимость размещения по России увеличится также от 15%, — рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

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Автор: Александра Клименко
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